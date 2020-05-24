嘉義市議員黃露慧當選民進黨嘉義市黨部主委

民進黨嘉義市黨部今(24)日舉行黨職人員改選，市議員黃露慧同額登記市黨部主任委員選舉，也順利當選。市黨部同時選出5位全國黨代表、28位市黨代表。
民進黨嘉義市黨部表示，黨職選舉人數約2800人，投票人數約1100人，投票率約4成2，黃露慧順利當選主任委員，5位新任的全國黨代表、28位市黨代表也順利投票產生。
新當選的主委黃露慧指出，黨部主委職務是一份責任，未來除擔起黨部的輔選工作、宣導中央的政令外，也會加強與地方黨員的聯繫，並著眼社會福利服務與文化美學的經營，讓市黨部發揮更多功能。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
360度獨享空中花園、名牌包佈滿整片牆 8個超浮誇明星豪宅開箱文
好事就要成雙成對！先上車也懂補票的藝人眷侶
總統520就職典禮：各界聲音一次看
再度零確診！迎戰五一連假 百貨推有驚無險保庇券
台灣被世界看見：世界籲台灣加入世界衛生組織
動物都做到了，你呢？屬於動物們的社交距離 既嚴格又可愛
炎炎夏日又悶又熱 清涼消暑秘訣大公開
賣到缺貨超級夯！八款藝人代言乾拌麵，今晚你要吃哪一樣！
最近我需要注意健康的狀況？這張牌暗示你，近期在這方面的健康將出現問題 ...
帶媽媽吃「原味」大餐 訂位送「馬告飛魚XO醬」
全球掀起美少女戰士畫畫挑戰！給你滿滿的月野兔
第二波感染潮？台灣連續好幾天零確診 大陸、南韓、德國卻紛紛傳出疫情火苗重燃 確診人數再新增