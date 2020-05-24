嘉義市議員黃露慧當選民進黨嘉義市黨部主委

民進黨嘉義市黨部今(24)日舉行黨職人員改選，市議員黃露慧同額登記市黨部主任委員選舉，也順利當選。市黨部同時選出5位全國黨代表、28位市黨代表。民進黨嘉義市黨部表示，黨職選舉人數約2800人，投票人數約1100人，投票率約4成2，黃露慧順利當選主任委員，5位新任的全國黨代表、28位市黨代表也順利投票產生。新當選的主委黃露慧指出，黨部主委職務是一份責任，未來除擔起黨部的輔選工作、宣導中央的政令外，也會加強與地方黨員的聯繫，並著眼社會福利服務與文化美學的經營，讓市黨部發揮更多功能。