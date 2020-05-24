不容聚眾滋事　北港警啟動快打嚴懲暴力不法

北港鎮市區於24日零時許，發生傷害、聚眾鬥毆案，警方迅速啟動快打，出動28位優勢警力壓制聚眾滋事，並將鬧事份子近20人全數帶回，分局長王立德指出，「警察不是塑膠」不容許不法分子聚眾滋事，破壞社會治安，任何違法情事絕對嚴正執法，絕不寬貸。
警方指出，事件發生於24日0時14分，雙方因同桌敬酒而產生激烈言語口角，北港警分局獲報後迅速啟動快打，調度28位優勢警力，在10分鐘內全部到達現場，並由分局長王立德擔任現場指揮官，現場全數近20人帶回偵辦。
北港警分局表示，時值新冠肺炎疫情漸趨穩定、民間經濟復甦的重要時刻，警方重申全力貫徹維護治安、打擊犯罪的決心，務以強力執法方式消弭各類犯罪，不容許不法分子聚眾滋事。
分局長王立德強調，「警察不是塑膠」，對於不法份子挑戰公權力，引發民眾對治安疑慮，警方將持續對滋事分子混跡區域、聚合場所、圍事行業展開臨檢，透過強力勤務作為，以強化轄區治安環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。