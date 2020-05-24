影／從人才培訓開始　彰化超前部署推動產業與觀光結合

為因應新冠狀肺炎疫情對觀光產業的衝擊，近來彰化縣政府加大推廣行銷彰化產業力度，縣長王惠美今(24)日為參與「幸福一條街觀光旅遊人才培訓」課程的業者們加油勉勵，期望藉由產業與觀光結合，於疫情期間從培訓好人才開始，以專業形象及熟練的接待技巧，接待至彰化旅遊的觀光遊客。
為了強化業者從事觀光旅遊業須具備的服務態度、導覽解說能力、和遊客對話及互動的技巧，彰化縣政府城市暨觀光發展處輔導彰化縣觀光產業發展促進協會，今(24)日在富雨洋傘手作坊，舉辦「幸福一條街觀光旅遊人才培訓」課程。王惠美在會中指出，協會非常用心，結合附近許多景點做點線面串連，這也是縣府一直在推廣的輕旅行。
王惠美說，這次受到疫情的影響，觀光產業受到相當大的衝擊，燕子總是有歸來的一天，所以一定要超前部署，最近已經有6、70%的人潮慢慢開始在回流，透過最好的準備，整合地方的美、地方的好，繼續行銷，迎接下一個春天。王惠美認為未來有兩個行業具有發展潛力，一是節能減碳、二就是休閒觀光，將休閒觀光服務業落實在地方，把廊道串連起來之後，在這個範圍內，吸引更多具有創意的年青人回來創業，譬如說咖啡店、文創等，畫龍點睛。
彰化縣觀光產業發展促進協會理事長鍾正軒表示，幸福一條街觀光旅遊人才培訓希望把鹿港、秀水、彰化串連成一線，培養線上各方面產業人才，將產業與觀光結合，達到王縣長說的提前部署，讓地方產業有越來越好的發展，期望藉著幸福一條街的概念，讓彰化永樂街一起發展起來。
富雨洋傘老闆娘周淑秋表示，地方的創生跟繁榮讓她有很大的感動，兩年內有4組年青人回來家鄉創業結婚，代表只要年青人在家鄉能夠賺錢生活，地方自然也會跟著發展。隔著一條街的自耕農咖啡就是青年返鄉創業，一方面照顧長輩，一方面創業，共同結合吸引觀光客留在彰化的範例。
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