民進黨彰化縣黨部主委改選　邱建富大勝蟬聯

民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職，今（24）日改選，彰化縣選情被認為有硝煙味，現任主委邱建富對上參選的縣黨部評議委員會召集人許廣東，最後由曾任2屆彰化市長的現任主委邱建富得票一路領先，邱建富得票數2987票，許廣東1541票，邱建富順利連任。

▲許廣東說，尊重黨員同志的選擇和選舉結果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

民進黨地方黨部主委改選，彰化縣投開票所分別在彰化市成功社區活動中心以及溪湖鎮溪湖糖廠，許廣東上午先是在縣議員賴清美等人陪同下到成功社區活動中心投票，邱建富隨後也現身，身旁有民進黨彰化縣黨部前主委陳進丁等人助陣。

彰化縣民進黨此次改選，改選將選出主委1人、全國黨代表9人、縣黨代表49人，執評委員目前規劃在主委產生後約6月在彰化縣黨部改選，彰化縣民進黨黨員有效投票人數為5775票，因天氣良好且選戰激烈，激出高投票率，比起兩年前僅6成8投票率，縣黨部估計本次改選投票率高達8成。

▲民進黨彰化縣黨部改選下屆黨部主委、全國黨代表、縣黨代表黨職改選，投票所進行開票情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.24）

邱建富指出，連任後將全力準備對2022年選戰，包括縣議員、鄉鎮市長的提名人選，挖掘鄉鎮代表適合人才，鼓勵更多青年參選村里長更；他也明白指出，個人對於縣長選戰備戰多年，未來若有比他更優秀人選，當然也可一同來競爭，目標就是要讓民進黨在2022年贏回彰化縣執政權。

縣黨部評議委員會召集人許廣東表示，主委選戰已經結束，他強調自己快樂參選、對輸贏平常心看待，畢竟對手選戰經驗豐富，他長期在幕後默默支持民進黨，首次參選做好他應該做的事情，盡力就好！尊重黨員同志的選擇和選舉結果，未來2022年的大選，他也會全力支持經由初選機制出線的候選人。