民進黨高市黨部主委趙天麟當選　高閔琳發文「一起，罷」

▲趙天麟今天傍晚在其臉書貼文感謝黨員支持，讓他有機會承擔市黨部主委的重責，並強調「競爭會過去，進步會持續」。。（圖／立委趙天麟提供）

民進黨高雄市黨部主委今(24)日改選，海派立委趙天麟對上菊系市議員高閔琳，最後由趙天麟出線，新主委將於六月初上任，參選失利的高雄市議員高閔琳也在臉書以「競爭結束，團結打拚的開始」為題發文向趙天麟表示恭喜。高閔琳發文表示，期許趙持續推動黨務改革、重返執政、力拚議會過半，她也會跟趙一起努力，「接下來，就讓我們『一起，罷』」！民進黨高雄市黨部主委改選，計有3名黨員林正男、趙天麟及高閔琳三人參選，高市黨部主委下午開票，趙天麟在各投票所得票一路領先獲壓倒性勝利，雖然市黨部尚未公布開票結果，但傍晚趙天麟即在其臉書貼文感謝黨員支持，讓他有機會承擔市黨部主委的重責，並強調「競爭會過去，進步會持續」，他同時邀請全體黨員與支持者一起來實踐其政見「罷韓補選」、「開放黨部」、「議會過半」。趙天麟表示，防疫與民主可以兼顧，這次政黨主辦的黨職選舉可以做好疫情防治，由公部門主導的罷韓選舉更可以安心投票。今天在投票所大幅改變下，選舉仍開出高投票率，無異預告了兩週後的罷韓投票率可望不低。高閔琳晚間也發出新聞簡訊恭喜趙天麟當選高雄市黨部主委，期待未來民進黨高雄市黨部在趙天麟努力下，帶領黨內同志持續推動黨務改革、重返執政、力拚議會過半，她也必會與趙天麟一起努力。民進黨高雄市黨部統計，有行使黨權的黨員數約3萬7000人。趙天麟曾任高雄市議員、3屆立委資歷，在地方扎根深，基層人脈也雄厚，上任後隨即面對6月6日罷免高雄市長韓國瑜投票，以及「罷韓」成功後市長補選等挑戰。