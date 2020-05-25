666堅定罷韓　中市府加碼推「6666」計畫引起討論

高雄罷韓活動，如火如荼展開，罷免高雄市長韓國瑜的群眾高喊「666堅定罷韓」，台中市長盧秀燕目前也推出一項名為「6666」的計畫，由於時機敏感，有心人認為盧秀燕異地加碼罷韓，引起討論。台中市議會今(25)日進行財經委員會業務質詢，民進黨市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源等人關心市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，以及市府對流動攤販輔導安置立場。邱素貞表示，高雄將於6月6日星期六，舉行罷韓投票活動，支持罷韓民眾喊出「666堅定罷韓」，正當「666」成為罷韓串連口號之際，台中市政府目前也推出「6666」計畫，由於時機敏感，難道盧秀燕加碼罷韓？格外引起關注與討論。究竟台中市推出「6666」，較高雄「666」，還增加一個6，是否較勁加碼罷韓？引起議論。邱素貞詢問出席官員，包括財政局、地方稅務局、農業局、主計處等是否有人知道「6666」？現場鴉雀無聲，沒有人知道，氣氛尷尬。對此，邱素貞呼籲市府，應該加強行銷「6666」，好的施政，不應受到「罷韓」影響，而裹足不前。議員江肇國指出，有不少高雄人旅居在台中求學或工作，為此希望讓在台中的高雄人或支持罷韓的朋友們可以拿到黃絲帶，將在江肇國服務處發放罷韓黃絲帶，數量有限，請大家踴躍索取，最重要的是要一起拉票、宣傳，並提醒身邊的高雄人記得回去投票！經發局長張峯源說，為吸引青年創業者進入傳統市場，市府推出「公有零售市場6666青年招商計畫」，釋出14座公有市場共167個攤位，優先提供66年次以後台中市民承租；並提供前6個月免使用費、後6個月使用費半價優惠措施，協助青年以較低廉價格一圓創業夢，也為傳統市場注入年輕活力。他允諾，將加強行銷。經發局表示，公有零售市場6666青年招商計畫自即日起開放空攤位申請，凡設籍台中市且年滿20歲或未成年已結婚的66年次以後青年，具有營業能力且親自經營者，只要至公有市場管理室申請，並提出具特色經營理念，即可優先使用。