中市焚化廠歲修　清運業者趁機漲價惹民怨

今(25)日

台中文山焚化廠將於今年底進行歲修，市府環保局五月要求民間清運業者減量，導致部分業者趁機漲價；許多大樓向環保局反應無下文，向市議員楊正中陳情。楊正中偕同大樓主委、總幹事及黨團議員召開記者會，要求環保局應積極處理民生垃圾問題，訂定垃圾清運天花板價及設置檢舉專線，讓民眾找得到人，不要造成民怨。楊正中指出，環保局為了年底歲修，五月遂要求民間清運業者要減量、共體時艱，導致部分不肖業者趁機漲價因應，因過去林市府時期，民間清運業者的大樓垃圾處理費已假藉各種名義連年漲了三次；結果現在業者又再借「環保局限縮業者清運量」為由再次漲價。社區大樓因過去向環保局反應，環保局都是兩手一攤、不出面，放任價格漲價；因此大樓轉發現與民代陳情，對於垃圾處理費永遠漲不完，質疑台中市政府到底是發生什麼事情，怎麼連垃圾都處理不好？大俊國社區前主委王中虛說，五月初焚化爐破管、發生故障，導致社區有十天垃圾清運不正常，社區還因此被周遭鄰居指責為何不處理；即便明明社區有負責清運的業者，結果業者竟以環保局要求減量為由拒收。長安大街社區黃泰德總幹事指出，這讓大樓住戶覺得環保局的垃圾減量政策，是否只針對社區大樓？因為一般隨水徵收的垃圾量都沒有減，現在只減大樓，不禁讓人懷疑住大樓的人是二等公民嗎？漢口公爵副主委梁月玲表示，社區過去的清運價格從10200元漲到現在15000元，過去社區曾打電話到環保局，但環保局當時沒有積極處理，任業者變相漲價，現在社區都很擔心不知道明年會不會漲到兩萬塊。議員陳政顯認為，若連民生問題不能解決、造成民眾恐慌，這個社會如何維持應有的安定？議員沈佑蓮則建議環保局應訂定清運費的天花板價，陳政顯也建議如業者漲價就記點，並於年後重新檢討並減量，維持市場競爭，讓新的業者可以進來。楊正中指出，自107年台中市垃圾已呈現交叉，即垃圾產生量等於可焚化量。文山焚化廠主要處理原市八區垃圾，103年時文山廠處理量約630公噸，各區隊佔120公噸，因此市府核准業者的核可量為500公噸，總計約620公噸。但在林市府時期，區隊垃圾量增加，又硬生生增加60公噸給民間清運業者，讓業者達到560公噸的核可量，而這60公噸成為黑數，更是埋下垃圾超收的因；直到現在，區隊每天的垃圾量約170公噸，加上業者560公噸的核可量，總計730公噸，遠遠超過文山廠本身可處理的量能。因此，在林佳龍卸任之前，上網招標公告「台中市文山焚化廠整體歲修工程」9億9690萬1283元，結果這個歲修工程，卻只能夠增加焚化日處理量110公噸，總日處理量也僅達710噸，尚不足20公噸。楊正中表示，盧市長上任前夕發覺這個案子花了近十億，結果效率極低，根本無法有效解決廢棄物去化，更無法提升焚化廠空氣污染防制效能；因此要求環保局重新檢討計畫，下架前朝10億的歲修工程公告，造成部分不肖業者撿到槍、趁機漲價。