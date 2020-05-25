桃市舞廳酒店開放申請　鄭文燦：符合規定6月1日可解封

因應防堵新冠肺炎，中央流行疫情中心通令全國酒店及舞廳，自4月9日起全面暫停營業。桃園市長鄭文燦今(25)日召開防疫會議時宣布，市府專業小組研議後，只要業者依規定做好防疫整備、實名制管理出入人員，並通過消防安檢，自6/1起就可開放營業。
從4月9日起中央決定全國的酒店以及舞廳都停業後，至今已近2個月，鄭文燦表示，桃市府經發局、警察局、消防局在這段時間落實稽查，除了移送多件違規案件，也有效減少了群聚感染的可能風險。
由於國內疫情紓緩，6都已經有4都恢復營業，鄭文燦指出，市府專案小組上周研議結果，只要業者提出復業申請，經審核做好防疫整備、實名制入場、營業場所必須要有社交距離的自我管制，以及通過消防安檢，市府就同意自6月1日起開放完成審查業者恢復營業。
鄭文燦說，恢復營業之後，市府仍然會組織聯合稽查小組進行不定期稽查，包括防疫以及消安等項目，希望能夠在達標的狀況下，考慮到從業人員的生計，考慮到他們的工作權以及對相關產業的影響。
另外，鄭文燦也提到，實名制入場館制包括工作人員造冊及顧客實名制入場，都必須憑身分證出入，因為桃園推動實名制的管制很有經驗，目前各公家機關所使用的刷卡設備只要6千元，市府會提供know-how給業者參考，用身分證感應的方式來管制顧客入場，而實名制的顧客資料必須要保存6個月，以利後續追蹤。
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