台中「呷便當」大車拚　加碼集章抽好禮

新冠疫情後時代拚經濟，台中便當大車拚！台中市政府經發局19日起號召30家餐廳飯店業者，推出便當消費券「滿千贈百」，5月27日將再加碼「便當集章卡」抽好禮，只要收集30家店章，就有機會抽中價值1萬2,000元的郵政禮券，活動即日起至6月30日止，鼓勵民眾「相揪呷便當」。

經發局長張峯源表示，5月19日活動開跑以來，民眾反應熱烈，此次合作店家包含12家飯店及18家餐廳，不需上館子就能在家品嘗美味，凡到特約店家消費便當滿千元，即送百元「食在消費券」，各店家限額100名，共3,000張，不限原餐廳飯店使用，多買多送。

張峯源指出，主推便當均價多落在100元至300元左右，如頂鮮台南擔仔麵推出招牌肉燥餐盒、女兒紅婚宴會館精緻商業餐盒百元有找，阿秋大肥鵝餐廳更有醫護人員優惠價、裕元花園酒店推出詠春功夫餐盒。

除「滿千贈百」活動，經發局加碼自5月27日推出「便當集章卡」抽好禮活動，好禮包含郵政禮金1萬2,000元2名，郵政禮金6,000元12名。截至6月30日止，只要購買30家業者的便當，不限數量及品項即可收集店章1枚，收集到30家店章，並於7月15日前將集章卡正本掛號寄送或親送至指定地點，即可參與抽獎活動。