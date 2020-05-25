台中購物節加入電視購物　議員憂心排擠實體店面消費率

經發局表示，去年第1屆台中購物節，共吸引2萬家商店參與、超過20萬人登錄下載APP參加抽獎、發票登錄金額超過25億元，今年目標希望破紀錄「把餅做大」，除鼓勵民眾在實體店家交易，因應疫情，也鼓勵民眾在線上或電視購物，台中好吃、好買、好玩、好住，消費又可抽大獎。

經發局強調，今年購物節規劃為期2個月的活動，並擴大實體店家參與數到3萬家，更集合國內兩大電商平台「東森購物」和「PChome」加入，建構「臺中專區」，配合購物節6大主題，推出台中限時嚴選、觀光旅遊、私房美食及台中當令優質農特產品，動動手指就宅配到府。

台中市購物節今年又要舉辦了，其中跟去年最大的差異就是增加了電視購物平台，議員陳淑華質疑，台中市購物節原始用意是要吸引各地的人來台中旅遊、來台中消費，現在大張旗鼓搞了電視購物，會不會將旅遊人口轉到線上購物，反而讓來台中旅遊、消費的人減少了?去年盧秀燕首度辦理的台中市購物節，標榜要讓整個台中市都在購物環境中，藉以吸引更多遊客來台中觀光，帶動台中市各行各業的發展，人進來台中觀光、錢進來台中消費，拉抬台中市的經濟。台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤、謝明源今(25)日聯合質詢，針對今年首度納入電視購物的台中市購物節提出質疑，如何讓商家都能公平的上架到購物平台，上架費市府如何處理，都沒有明確的答案，商家難道要先被剝一次皮嗎？市府要如何服務好所有的商家？陳淑華提醒市府，線上購物是趨勢，購物節的確可能從線上帶來業績；但市府必須思考如何讓民眾在線上購物後，人流願意進入到台中市刺激台中市整體市面的經濟，帶動全面性效益；最令人擔心的是，民眾在線上購物後，旅遊台中市的意願卻降低了。陳淑華也表示，從這次疫情影響來看，線上購物普遍都業績大幅上揚，反觀市面上的各行各業無不哀鴻遍野，業績慘跌，顯見民眾在線上購物後並不會再到實體店面消費，消費總額不變下也將排擠實體店面的消費，那台中市購物節原意要透過活動吸引民眾來台中觀光旅遊、來台中消費餐飲，會不會因為線上購物而減少來台中市的觀光遊客，整體效益反而受到排擠?