北臺灣最大春季包種茶評鑑出爐　坪林農友奪「新北茶王」

北臺灣一年一度最大型的茶葉評鑑－新北好茶春季包種茶評鑑結果出爐，本次共1,432點茶葉參賽，由來自坪林區的農友李傳清擊敗眾多好手，勇奪「新北茶王」殊榮。搭配時下流行的宅經濟，比賽茶也在今(25)日於「新北市農會真情食品網商城」上架販售。新北市為文山包種茶的發源地，坪林區更是包種茶的主要產區，產量約佔全市6成，而包種茶的特色就是入喉的那陣「花香」，根據製茶師的手法不同，香氣呈現的方式也不同，但香氣越濃郁品質越高級，因此包種茶堪稱是全臺灣特色茶中最「香」的茶，是老饕持續回購的秘方。「新北好茶-文山包種茶評鑑」為北臺灣最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑共有1432點茶品參賽，經由評審歷時5日進行品評篩選，參與評鑑的茶樣亦需經由新北市政府農藥檢測把關，才依品質分類為特等獎至優良獎共5項等第，最後由大會統一包裝並貼上封條後始得上市販售，因此每罐比賽茶都是通過完整的評鑑流程，品質與安全皆有保障。歷經多日的專業品評，終於由李傳清農友從眾多參賽者脫穎而出，奪得冠軍的頭銜，將特等獎殊榮抱回家，李傳清在透過轉播得知自己奪下特等獎時也相當驚訝，他也謙虛表示，製茶學問大，從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎，自己也仍在學習中。坪林區農會王成意理事長表示，今年入春以來氣候持續寒冷，茶芽經歷寒冷環境，讓品質大幅提升，使今年春茶滋味甜、香氣也較往年提升，是自當(105)年霸王寒流造成坪林下雪後，再次一見的高品質，大家一定要把握機會品嚐看看我們在地師傅做出來的一手好茶。農業局表示，今年受新冠肺炎疫情影響，輔導評鑑主辦單位坪林區農會改變以往評鑑開放農友列席觀看過程，轉型為連續即時轉播5日評鑑流程，在防疫及評鑑公開公平上取得平衡，也首度結合電商，於「新北市農會真情食品館網商城」上架販售當季比賽茶，並推出消費滿800元免運費服務，讓喜愛品嚐包種茶花香的朋友，可以更便利的取得產地直送的新鮮好茶，請把握春茶上市的時間趁速搶購。