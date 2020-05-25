鋒面過後　李四川：感謝所有高雄守護者、恢復市容不停歇

在鋒面過境後，即便戶外還是飄著雨， 高雄市環保局、工務局、水利局、區公所等同仁都立即投入清理市容，特別針對側溝洩水孔及排水口避免排水堵塞。高雄市副市長李四川表示，前兩天雖是周末，但市府同仁仍持續清理，感謝防災期間所有第一線同仁，雖然有遭受批評，但大家還是默默的守護著高雄，因為有你們，高雄變得更美好。
因梅雨鋒面高雄下起超大豪雨導致市區道路多處積水，環保局趁雨勢稍緩立即動員各區清潔隊，派員穿著雨衣冒雨出勤，巡檢各轄區易積水地區，特別針對側溝洩水孔及排水口，如有樹葉垃圾堵塞情況，立即排除以維持排水暢通。
環保局表示，自5月21日起至5月23日為止，總計共動員10,851人次及2,286車次特種車輛，投入相關巡檢、清疏及街道洗掃之作業。另在豪雨過後，也有民眾反映興隆路元亨寺附近，水溝落葉堵塞排水問題，環保局已派員清理完畢，以維持排水暢通。
另外，鹽埕區也有多條道路因豪雨積水，環保局立即調度二輛掃街車、二輛洗街車及二十餘位清潔隊員，一早就開始在黃土泥濘的街道上進行清理，尤其是在七賢三路及七賢橋（七賢三路興華街口一帶）附近一帶積土最為嚴重，環保局表示這兩天雖然適逢周末假日，還是會派員持續清理，讓高雄市儘速恢復市容環境。