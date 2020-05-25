鋒面過後　李四川：感謝所有高雄守護者、恢復市容不停歇

▲鋒面過後高市副市長李四川在臉書上感謝所有高雄守護者恢復市容不歇腳。（圖／截自李四川臉書）

▲鹽埕區因多條道路因豪雨積水，環保局立即調度二輛掃街車、二輛洗街車及二十餘位清潔隊員在黃土泥濘的街道上進行清理。(圖／高市府提供)

在鋒面過境後，即便戶外還是飄著雨， 高雄市環保局、工務局、水利局、區公所等同仁都立即投入清理市容，特別針對側溝洩水孔及排水口避免排水堵塞。高雄市副市長李四川表示，前兩天雖是周末，但市府同仁仍持續清理，感謝防災期間所有第一線同仁，雖然有遭受批評，但大家還是默默的守護著高雄，因為有你們，高雄變得更美好。因梅雨鋒面高雄下起超大豪雨導致市區道路多處積水，環保局趁雨勢稍緩立即動員各區清潔隊，派員穿著雨衣冒雨出勤，巡檢各轄區易積水地區，特別針對側溝洩水孔及排水口，如有樹葉垃圾堵塞情況，立即排除以維持排水暢通。環保局表示，自5月21日起至5月23日為止，總計共動員10,851人次及2,286車次特種車輛，投入相關巡檢、清疏及街道洗掃之作業。另在豪雨過後，也有民眾反映興隆路元亨寺附近，水溝落葉堵塞排水問題，環保局已派員清理完畢，以維持排水暢通。另外，鹽埕區也有多條道路因豪雨積水，環保局立即調度二輛掃街車、二輛洗街車及二十餘位清潔隊員，一早就開始在黃土泥濘的街道上進行清理，尤其是在七賢三路及七賢橋（七賢三路興華街口一帶）附近一帶積土最為嚴重，環保局表示這兩天雖然適逢周末假日，還是會派員持續清理，讓高雄市儘速恢復市容環境。