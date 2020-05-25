響應循環經濟　中聯資源公司推轉爐石提升道路品質

中聯資源公司響應循環經濟，力推轉爐石來提升道路品質。中聯資源公司總經理上官世和表示，該公司藉由轉爐石之高強度、高硬度、高抗壓等本質特性，乃大力推動轉爐石瀝青混凝土粒料，作為道路鋪設材料，其耐磨性、抗車轍及抗剝脫能力，均優於天然砂石，除可取代天然砂石，減少砂石之開採，更能大幅提升道路鋪築品質，延長道路使用壽命，保障用路人的安全。上官世和指出，該公司近期將轉爐石粒料，運用在台南市及台中市之道路鋪面工程，不僅獲得政府機關、道路監測單位與各界的肯定，也是中聯資源公司響應政府推動循環經濟政策的優良案例。上官世和並指出，國道1號安定交流道位於台南市安定區安定里、安加里交界處，交流道里程數為311K，該交流道之聯絡道往東可達善化區，往西連結安定市區與台19線，為串連台南科學園區及樹谷園區之主要道路。上官世和進一步指出，此路段多為南科及樹谷園區一般自小客車及大型重載車輛使用，因使用頻繁及車流量大，加上道路年久失修，導致路面龜裂嚴重、車轍凹陷，嚴重影響道路品質及行車安全，台南市政府將其列為路平專案重點改善道路。台南市政府工務局為改善「安定交流道聯絡道」之路面品質，乃選用中聯資源公司提供的轉爐石瀝青混凝土粒料來鋪設，利用轉爐石優於一般天然砂石粒料的低扁平率、高硬度、高親油性、低磨損率、優良抗滑及抗車轍能力等物理特性，來改善、加強來往工業區重型車輛的輾壓抵抗性，此路段並已完工，大大提升行車平坦舒適度，強化人車通行安全性。