疑金錢糾紛　中和租車行遭惡徒連開16槍掃射、2人受傷

新北市中和區一間租車行，今(25)日疑似因金錢糾紛，遭一名歹徒連開16餘槍掃射，廠長腿部中彈，1名員工則遭流彈中彈受傷、兩人目前皆意識清楚；該歹徒在犯案後自行攜槍投案，目前已在中和分局調查案發經過與犯案動機。警方表示，歹徒為一名25歲陳姓男子，因為汽車貸款20萬繳不出，車子被扣在圓通路上一家車行，日前他持一把改造手槍恐嚇老闆卻卡彈；不料他今日又持槍到場，這次他連開了約16槍，射傷吳姓廠長左大腿，其中1名李姓學徒腳踝也被流彈波及，陳男犯案後隨即攜槍前往派出所投案。