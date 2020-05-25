疫情延燒產業相招充電去　勞大「產業員工專班」炙手可熱

新冠肺炎疫情衝擊，觀光業面臨最嚴峻寒冬；星級飯店住房率慘遭腰斬，業者正向面對，向臺中市勞工局申辦「產業員工專班」，由專業師資到飯店授課，有如客制化員工教育訓練。60多名員工重當學生，期待藉由專業課程強化職能，化危機為轉機，為疫情過後旅遊業復甦做準備。





勞工局長吳威志表示，為協助中小型企業成長轉型，勞工局規劃勞工大學開辦「產業員工專班」，針對設立於台中市之中小企業，同一事業單位或跨事業單位，學員達10人以上即可開班，每一業者原則最高可申請64小時課程，今年由承訓的修平科技大學、大葉科技大學及靜宜大學，針對產業屬性及營運需求，提供客制化課程，並到廠授課，方便產業員工再充電，3年前推出以來，尤受製造業歡迎，申辦踴躍。





今年因疫情延燒，勞工大學規劃「產業員工專班」時，一度擔心等嘸人，豈料4月一推出，就有5家獲准開辦，較往年搶手。特別的是，除了傳統製造業，受疫情衝擊最大的觀光產業，包括旅行社及飯店也上榜，無非希望趁此時機，提供員工再職訓練，為下一波景氣復甦做準備。





位於本市的星級飯店，員工逾百人，但受到疫情影響，住房率由原本8成直直掉，最慘時期，住房率不及3成。業者提出申請時表示，危機就是轉機，很慶幸員工都能正向面對，把握充電機會，包括客務、房務、餐飲、業務、人資、採購、財務等部門，總計逾60人報名參加。





吳威志局長表示，這家星級飯店外籍客人佔比不小，經承訓的靜宜大學派員多次協議課程後，除了規劃「國際溝通」、「商業簡報與表達」、「國際禮儀接待與服務」等單元課程外，在面對顧客的服務與行銷方面，也規劃實用語言能力訓練課程，提升員工職場競爭力。





另外，針對員工在工作上的壓力與負面情緒，更安排「職場內部溝通」課程，藉由學習情緒管理與溝通協調，充實員工職場自我覺察能力，進而轉化為支持員工精進服務的動力，總計規劃有58小時課程。5月初開課以來，面面俱到的課程，不只滿足各部門員工所需，更因傳授新知技能，有如為員工注入新能量，上課情緒高昂，課堂座無虛席。



