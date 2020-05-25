快訊／傅崐萁16:00報到　花檢隨即解送花監服刑

立委傅崐萁因凱聚案被判2年10個月定讞，今（25）日下午4點已自行向花蓮地檢署報到，花蓮地檢署已開立執行指揮書，解送至花蓮監獄執行。傅崐萁因未褫奪公權，可帶職入獄，傅崐萁不像先前召集支持群眾，反而選擇低調報到直接入監，刻意避開媒體的採訪，與以往大不相同。
花蓮地檢署原訂21日傳喚到案執行，因傅崐萁聲請延後，檢方准予延至26日上午9時30分到案執行，傅在今天下午卻提前入監，令許多支持民眾相當錯愕。
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