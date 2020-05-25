上帝的金戒指　百年天文日環食奇景將登場

▲「環食始、食甚、環食終」只有短短的一分鐘。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.25）

▲嘉義市不但有最好的觀賞景點，還有上百公頃的公園綠地。（圖／記者郭政隆攝影2020.5.25）

有上帝金戒指之稱的日環食，將在今年6月21日夏至登場，嘉義市不但是最佳觀賞地點，並已吸引不少天文迷的關注，嘉義市飯店業者為了吸引更多天文迷，推出「觀日下午茶」、住宿優惠專案及多項露天觀日的客製化貼心服務，邀請全台民眾、來嘉義市賞日。目前新冠肺炎疫情稍歇，嘉義市長黃敏惠表示，就因為這次疫情，讓國外天文迷無法前來，多少有點遺憾，但就是因為如此，在環食帶的我們，更要把握200年一次的機會，全程參與、紀錄、分享難能可貴的日環食，最關鍵的上帝金戒指「環食始、食甚、環食終」只有短短的一分鐘，如此寶貴天文奇景稍縱即逝，一定要記錄見證。嘉市府觀光新聞處先前結合轄內旅宿業者們，推出「防疫用心、服務貼心、住的放心、玩得開心、消費安心、旅遊最暖心」6心旅遊外，更鼓勵業者們透過「旅宿+1」等研習充電課程，提升專業能量，一起迎接疫情之後的反彈行情，而此次針對日環食活動，邀集15家旅館業者推出住宿或餐飲優惠專案來共襄盛舉，例如：飯店高樓層(12-16F)、面西邊、附陽台的房型，可直接於房間內欣賞天文奇景；飯店頂樓的空中花園，觀賞日環食不用人擠人；另外還有業者加贈雙人英式下午茶，悠哉吃美食賞日環食；貼心附贈觀賞日環食的專業太陽濾鏡，讓各地天文愛好者歡喜來嘉觀賞日環食。百年難得一見的621日環食，嘉義市不但有最好的觀賞景點，還有上百公頃的公園綠地，最適合走出戶外郊遊踏青，只要抬頭仰望，就有機會見證「太陽月亮地球三星連線的日環食奇景」，這枚日環食是上帝賜與的金戒指，來嘉義市，抬頭賞日、伸手比天，上帝的祝福就在身邊。