辛苦醫護來嘉踏青　旅宿半價再補助1500

嘉義縣政府為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情的辛勞付出，文化觀光局揪縣內35家旅宿業者聯合推出「挺醫護」專案；嘉義縣府說，只要是第一線防疫的醫護人員來嘉入住，35家旅宿業者除可享房價5折優惠外，再配合交通部「挺醫護」專案享最高1500元住宿折抵優惠。
縣府表示，4月啟動「警消醫護休息棧」專案，有35家旅宿業者加入，可享房價5折優惠，現在再配合交通部「挺醫護」專案，提供最高1500元的住宿補助，不限次數，展現各界對防疫英雄的最高敬意與謝意。
文化觀光局長許有仁指出，交通部「挺醫護」及嘉義縣「警消醫護休憩棧」專案，都是為了體恤防疫人員的辛勞所規劃，只要出示指定的身分證件或執業相關文件，前往配合的旅宿入住，就能享有1500元補助或5折優惠。
嘉義縣長翁章梁強調，嘉義縣有好山好水好濃的人情味，又是西部第一個確診病例歸零的縣市，是大家放鬆紓壓的最佳首選。縣內旅館及民宿公協會已超前部署各項防疫及整備軟硬體，加強人員培訓及環境整備，希望提供大家最安全安心的優質旅遊環境。
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