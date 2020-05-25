三井不動產加碼投資台中　盧秀燕：經濟再注入活水

台灣三井不動產集團董事長下町一朗今(25)日率團拜會台中市長盧秀燕，共同宣布三井Outlet Park台中港二期、三井LaLaport購物商城兩座大型購物商城正式落戶台中，預計今夏動工，市長盧秀燕表示，疫情中台中逆勢成長，三井累積總投資額高達150億元，可望為台中帶來超過3500個就業機會。盧秀燕開心宣布，「拍板定案！三井不動產集團加碼台中」，這一年來雙方不斷磋商，三井不動產集團看到台中的便利性、人情與城市繁榮，因此願意投資台中，第一個案子為Outlet Park台中港二期，另一個為興建綜合型LaLaport購物商城，Outlet Park台中港二期預計2021年開幕，LaLaport預計2022年開幕，屆時將合計創造3500個就業機會，為台中經濟發展增添生力軍。台灣三井不動產董事長下町一朗表示，三井集團自2014年來台，看見台中兼具歷史風情及現代化街景，獨具魅力。三井Outlet Park台中港開幕吸引人潮消費，因此著手進行第二期開發，另也決定進一步投資，在東區台糖土地上興建LaLaport，預計今年夏季動工，正與市府團隊協商討論，順利的話LaLaport購物商城預計2022年開幕，開幕後可望聚集人潮、重新整頓周邊鄰近街道等，為台中「帶來富裕與樂趣」。台中市政府表示，為減緩疫情對經濟的衝擊，市府祭出多項紓困措施，先是推出「紓困九箭」政策，盼助業者度過難關，並針對商圈業者推出商圈消費券，7月更將舉辦「第2屆台中購物節」，要在後疫情時代全力拚經濟。三井集團這次的投資也為台中經濟再注入活水，推進海線地區發展，更能振興舊城風華，希望藉此進一步提升台中經濟動力。