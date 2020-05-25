翁章梁親自鳴炮　因行政院核定中埔公館、水上南靖工業區

嘉義縣長翁章梁今(25)日與議長張明達等人一起鳴砲，因為自他上任縣長後，積極帶領縣府團隊力拚轉型，盼將嘉義縣打造為農工大縣，今天接獲行政院正式核定中埔鄉「公館農場產業園區」及水上鄉「南靖農場產業園區」訊息。翁章梁上任縣長後，全力改造嘉義縣為農工大縣，所以積極爭取中埔鄉「公館農場產業園區」及水上鄉「南靖農場產業園區」，今天接獲行政院正式核定開發的訊息。翁章梁第一時間分別前往中埔鄉及水上鄉土地公廟祭拜，並向地方鄉親分享喜訊、鳴炮慶賀。縣府表示，經濟部為配合台商回台土地需求，就中南部產業園區開發，第一階段優先短期開發方案，行政院在5月22日已核定開發，位在嘉義縣中埔鄉的公館農場及水上鄉的南靖2處開發案，已列為本階段優先開發方案。縣府說，公館農場產業園區總開發面積為75公頃、產業面積為52.5公頃；南靖農場產業園區採分期分區開發，農場面積為226公頃，總開發面積為140公頃、總產業面積98公頃。翁章梁感謝立委陳明文、蔡易餘及縣議會、縣府團隊、鄉鎮公所等各界人士，一路以來的大力支持。翁章梁指出，嘉義縣邁向農工大縣一大步，在地就業機會也往前一大步。公館及南靖園區開發案縣府及地方引頸期盼許久，過程中受各界諸多協助，行政院終於核定開發，未來地方將全力配合中央的開發，相信未來3年2處園區開發後，結合馬稠後後期園區，將帶動嘉義縣整體的經濟發展。