嘉縣地方產業創新研發計畫補助　申請受理只到5月底

嘉義縣政府辦理地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)，今年的補助計畫將受理申請到5月31日止(以郵戳為憑)。縣府說，將優先支持「金屬機械」、「食品生技」、「文化創意」、「綠色能源」、「健康照護」及其他（化妝保養品、電動自行車、智慧型機器人、數位內容，如具創新亦加以輔導）等縣府認定的重點產業計畫。嘉義縣政府表示，自98年開始，辦理地方產業創新研發計畫(地方型SBIR)，今年已經邁入第12年，總計有300家廠商提出申請，審查後，156家廠商獲得補助進行創新研發。縣府經濟發展處指出，今年的補助計畫5月31日前受理申請(以郵戳為憑)，將優先支持「金屬機械」、「食品生技」、「文化創意」、「綠色能源」、「健康照護」及其他（化妝保養品、電動自行車、智慧型機器人、數位內容，如具創新亦加以輔導）等縣府認定的重點產業提出申請的計畫。經濟發展處進一步說明，SBIR計畫就是「小型企業創新研發計畫（Small Business Innovation Research）」，是經濟部為鼓勵國內中小企業加強創新技術或產品的研發，協助中小企業加速提升產業競爭力。嘉義縣政府爭取的地方型SBIR補助款，邁入第12年，審查通過最高補助100萬元，可以減輕中小企業從事創研的經濟壓力，即日起自5月31日止開放受理廠商申請，相關申請提案計畫表單請至嘉義縣政府經濟發展處官網→地方產業創新研發推動計畫專區下載。