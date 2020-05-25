糞尿廚餘回收變資源　免受疫情衝擊

雲林縣政府鑒於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情衝擊農業，因應化學肥料出現供應短缺情況，今（25）日在斗南倉庫舉辦「沼液沼渣、廚餘回收變資源農田GO省錢」記者會，將擴展廚餘製成有機質材料免費領取據點，協助畜牧場提供沼液沼渣施灌，提高肥料利用效率，減少化肥使用，促進縣內有機及友善環境發展。
縣長張麗善表示，雲林是農業也是畜牧大縣，為減緩新型冠狀病毒疫情可能造成之農業經濟損失，縣府啟動廚餘製成有機質材料及畜牧糞尿沼液沼渣替代肥分方案，鼓勵農民使用，這2種肥分內含豐富的氮、磷、鉀肥及有機質等可提供農作物生長，冀望由沼液沼渣回歸農田的政策施行，提升農民的生產效益進而增加經濟收益，共創河川清淨、畜牧、環境、農業循環經濟發展。
張縣長又說，雲林縣落實非洲豬瘟防疫行動，除首開全國，禁止廚餘養豬，有效杜絕豬瘟入侵外，自107年12月25日起全面推動廚餘全堆肥化目標，將回收生、熟廚餘以化製及堆肥方式製成雲林有機質材料-雲林2號，從107年堆肥處理比例43.40%、108年97.30%，直到今年（109）已達100%，利用回收廚餘所製成有機質材料達81,480包（1,630公噸）。
縣府本於「回饋於民」，感謝民眾落實回收工作減緩本縣垃圾處理負擔，所製成有機質材料免費提供本縣社區、機關、校園、行道樹及一般民眾取用，有需求的鄉親可向各所轄鄉鎮市公所申請登記，此外為擴及領取需求與便利性，未來將協調與各鄉鎮市農會合作，擴展領取點，達到便民與利民服務。
水質保護處長吳盛忠指出，歐盟去年底提出綠色新政，包括從產地到餐桌，要求提供安全、健康、環境友善的糧食系統，少用化肥、農藥、抗生素;其二是循環經濟，畜牧產生沼渣沼液原是河川汙染原兇，如今雲林推動沼渣沼液及廚餘回收再利用，讓原本廢棄物可以回歸農田作為肥料，滋養作物，正與歐盟綠色新政、循環經濟推行理念一致。
今日由虎尾鎮王泰盛畜牧場經驗分享，以厭氧後之沼液施灌約4公頃之農田，施灌量每年可達2,190公噸，運用2台總載運噸數為8噸之槽車，將場內約30%之廢水至農田作為肥分使用，施灌作物包含水稻、落花生及食用甘蔗等，以種植水稻為例，插秧至出穗期間平均每周混和地下水比例1:5施灌一次，經多年使用觀察，水稻出穗時株數較多且稻穗較飽滿。以沼液沼渣施灌優勢在於減少病蟲害且省時又省工，以施灌經驗估算，1年可以省下8萬4,000元台肥1號肥料費用。
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