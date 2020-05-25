影／台61線區間測速走鐘　彰警局「八家將」大風吹

彰化縣警察局人事大風吹，縣警局在上周公布「八家將」的人事調動，彰化警察局長方仰寧今（25）日在交通隊長布達典禮上說，區間測速的錯誤，導致縣內承受很大責難，也虛心接受，方仰寧下重話，不要開錯任何一張單，寧可不告發也不要開錯單。

▲新任交通隊長林世明是從警察局刑事警察大隊副大隊長跳升1級，榮升交通警察隊隊長，官階2線3星升為2線4星。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

縣警局所公布的8位高階警官人事調動，他們當中，新任交通隊長林世明是從警察局刑事警察大隊副大隊長跳升1級，榮升交通警察隊隊長，官階2線3星升為2線4星，林世明在布達典禮說，首要任務會針對易肇事路段防治，特別是139縣假日飆車問題改善，科技執法也落實檢驗，建立民眾對交通警察的公信力。

縣警局「八家將」的人事調動名單為，保安警察隊隊長蕭啟東調任後勤科科長、交通警察隊隊長魏顯驊調任保安警察隊隊長、刑事警察大隊副大隊長林世明調陞交通警察隊隊長、彰化分局副分局長徐方谷調任秘書科局員支援督察科、北斗分局副分局長許順發調任彰化分局副分局長、鹿港分局副分局長陳桂彬調任北斗分局副分局長、芳苑分局副分局長洪威麟調任鹿港分局副分局長、秘書科支援督察科局員王次郎調任芳苑分局副分局長。

▲新任交通隊長林世明布達上任，義交夥伴送上祝賀。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

新任交通隊長林世明今（25）日布達上任，其刑警大隊副大隊長遺缺，傳出有包括刑事局、彰化縣警局同等職缺的5名中階警官都表達強烈意願爭取這個副大隊長職位，各方角力不斷，卻也「人人有希望，個個沒把握」，備受彰化警政與地方人士矚目。

方仰寧說，交通工作瑣碎但對民眾生活息息相關，林世明是警大56期，相對年輕，年輕要有所承擔，接受重要任務；林世明說，首要任務會針對易肇事路段防治，特別是139線假日飆車問題改善，科技執法也落實檢驗，建立民眾對交通警察的公信力。

方仰寧強調，交通事故不可能不發生，但要減少要有效控制，每件重大交通事故都要找出癥結原因，而人的因素是警察責任，要透過各種方式加強交通安全宣導，尤其路權觀念，最大期許是要正確有效執法，開單攸關民住荷包，交通執法一定要正確、有效率，民眾輕微違規勸導為主，重大違規予以舉發。