影／全台第一　5G智慧醫療、智慧眼鏡遠端醫療新視野

新冠肺炎疫情改變了全球，更改變醫療看診模式，員榮醫療體系展開超前佈署，他們結合醫療、資訊、光學三大產業，將技術運用於醫療場域，醫師不出門，把最新資通訊應用在醫療場域，讓急診、專業醫師在遠端就可以指導醫護人員搶救病患，守護國人健康。

▲藉由智慧眼鏡即時影像雙向傳輸進行遠端協作，讓醫師在遠端就可以看診。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

員榮醫療體系今（25）日舉行合作方案的發表記者會，現場由醫護人員戴上智慧眼鏡，這支眼鏡有攝像頭、溫度感應器等功能，它有如一支高功能的智慧型手機戴在頭上，透過4G訊號將資訊回傳結字在電腦螢幕前的醫師，護理師是第一視角，將即時影像回傳，與醫師可以即時通話，達到雙向傳輸及合作。

員榮醫療體系總院長張克士指出，員榮與中華電信、佐臻及品臻公司共同推動「5G智慧醫療應用合作」，因應疫情影響，未來看病的型態也會改變，這是以中華電信連網傳輸為通訊平台，醫護人員藉由智慧眼鏡即時影像雙向傳輸進行遠端協作，讓醫師在遠端就可以看診，尤其在防疫期間避免交叉感染風險。

▲護理師是第一視角，將即時影像回傳，與醫師可以即時通話，達到雙向傳輸及合作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.25）

張克士表示，透過第一視角及資訊的回傳，醫師不用勞頓奔波，不用進入感染高危險的區域，例如在急診救護時，只要救護車備有一支智慧眼鏡，醫師透過影像就能判讀病人的情況，作更即時的救護。

中華電信智慧聯網處處長羅坤榮說，目前中華電信也規畫與員榮醫療體系進行中華健康雲EHS職場健康管理系統的合作，希望能與員榮一起照顧中部在地企業員工的健康。

佐臻科技公司梁文隆董事長說，智慧醫療是台灣未來走到全球的趨勢，他們研發智慧眼鏡不僅能運用於醫療，也可以應用在很多領域，智慧眼鏡也能結合手機，未來將成為改變人們生活樣貌的智慧裝備。

員榮醫療副院長涂川洲表示，這是一項把5G新資訊，結合智能眼鏡和健康醫療雲等現代科技，讓急診或專業醫師，透過醫護人員配戴「智慧眼鏡」第一視角所傳輸即時影像，進行雙向傳輸與溝通，分秒必爭的來搶救人命，或初級治療病患。