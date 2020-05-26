挑戰各種記憶法！新店中正國小資優班學生獨立設計電子書

▲新北市新店區中正國小資優班利用線上數學遊戲教材、利用3D列印媒材進行桌遊設計，設計電子小書。（圖／新北市教育局提供）

﹔

新北市新店區中正國小資優班今年透過視訊分享獨立研究成果，該校師生利用線上數學遊戲教材、利用3D列印媒材進行桌遊設計，設計電子小書《大腦改造術—你不知道的各種記憶方法》，書中介紹各式記憶料理、諧音記憶法和運動提升記憶等，讓人看見資優班學生潛力無限的創造能力。108學年度國小ㄧ般智能資優班獨立研究發表會成果交流，每年都引吸數百位資優學生參加，今年因應防疫措施改採視訊方式交流，今(26)日登場，學生在鏡頭前侃侃而談介紹自己的研究作品，每所學校發揮無限創意。新店區中正國小資優班教師帶領學生設計有趣的線上數學遊戲教材、利用3D列印媒材進行桌遊設計，設計電子小書《大腦改造術—你不知道的各種記憶方法》，所有課程教材放在網路上分享，風趣幽默的插畫和漫畫式對話描述，讓大家可以在生活中運用記憶策略和記憶方法來提升自己的記憶力。中正國小資優班教師張乃文分享，在社會課程中融入議題，透過「感受、想像、實踐與分享」的四階段，讓學生思考生活問題，展開調查活動，並請孩子們發想設計提案，動手執行提案內容，想辦法解決發現的生活問題進行創意行動挑戰，希望透過行動，改變自己、他人、社區，進而改變世界。例如有學生想解決書包課本太重問題，於是設計趣味化的線上數學遊戲教材「『數』位化的學習想像—數學共和國」，讓學習變得輕鬆、有趣；另外也有學生以準時上學為主題，採創意且益智的遊戲規則和3D列印媒材設計「上學大作戰」桌遊，希望大家在玩桌遊的過程中思考準時上學的方法和重要性。中正國小資優班學生還發想了6個記憶遊戲，遊戲內容從靜態的文字題到圖像題，也發展了大小朋友都適合玩的卡牌遊戲和團康活動新北市教育局特殊教育科長劉美蘭表示，《你不知道的各種記憶方法》電子書中透過記憶料理，像是藍莓奶酪、鮭魚豆腐味增湯等來提升記憶力；在生活方面，鼓勵大家多做運動，促進腦部血液循環，或是使用諧音記憶法記誦英文單字等方式，這本小書是一個關於記憶的活百科，麻雀雖小但五臟俱全，內容豐富讓你看了印象深刻、想忘卻忘不了！