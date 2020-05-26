一窺茶葉千年歷史！坪林茶業博物館「茶遊記」推出線上版

﹔

新北市坪林茶業博物館「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」自開展以來好評不斷，帶領觀眾循著東茶西傳的路線，瞭解茶如何傳播各國，立體茶葉造型導覽手冊、「紙娃娃」形式學習單等巧思深獲民眾喜歡，現更加碼推出「雲端茶遊記」線上環景展覽，讓民眾隨時上網雲遊觀展！新北市政府文化局表示，坪林茶業博物館與國立歷史博物館攜手合作策辦的「茶遊記－茶的超時空壯遊特展」帶領觀眾循著東茶西傳的路線，瞭解茶如何傳播各國，成為改變全球經貿發展的神奇植物。除了展出橫跨唐、宋、明、清各代的國寶級文物外，也能一窺英國植物獵人福鈞的尋茶冒險傳奇。此外，展場中處處可見巧思，不但有館員手工摺出的立體茶葉造型導覽手冊，還有設計成「紙娃娃」形式的學習單，讓民眾可以DIY動手幫植物獵人福鈞換穿中國服裝，重演當年他潛入中國薙髮易服尋茶的情節，展覽豐富的內容及各種生動活潑的設計，讓觀展民眾大讚創意十足，開展至今深獲好評！為了讓展覽更加延伸擴大，並考量疫期民眾減少外出的情形，策展團隊加碼推出線上「虛擬實境環景展覽」，透過環景拍攝展場及展品，打造虛擬實境展覽，只要使用電腦或手機，就能像逛Google街景一樣線上逛展覽，方便民眾不受時間與空間的限制自由觀展，就連身處國外的朋友也可以輕鬆欣賞展覽雲端展覽除了提供詳細導覽介紹文字及影音外，還可以自由放大展品細節細細觀賞，提供民眾截然不同的觀展體驗。