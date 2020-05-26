放寬限制！領取中央一次性補助亦可參加職訓領800元津貼

▲金門《數位金視野》職訓活動，已領取中央機關一次性補助亦可參加。(圖/金門縣觀光處提供)

配合交通部三階段觀光及運輸業鬆綁規劃，金門縣政府即日起將舉辦「因應新冠肺炎影響協助地區觀光產業人員職訓計畫」，已領取中央機關一次性補助的民眾亦可參加，結訓後亦可向社會處申請每日800元的職訓津貼。有意參訓民眾可於5月26日至6月5日報名時間，直接前往觀光處(金城車站5樓)參訓。此次職訓課程以《數位金視野》為主題，內容包括旅客接待實務、金門人文史地課程、最流行的數位行銷課程、旅客權益保障、服務品質提升及英語會話等六大面向。凡是在金門地從業的旅宿業(旅館業、民宿業)、旅行業、交通業(遊覽車業、計程車業、小客車租賃業)、導遊領隊與解說員、觀光特產業，以及領取中央機關一次性補助的從觀光從業人員皆可參。縣府表示，為鼓勵各產業踴躍參與職訓，並考量職訓津貼與中央一次性補助性質略有不同，故放寬已領取中央機關一次性補助(薪資補貼、營運負擔補貼、勞工紓困、安心就業計畫、育嬰津貼等)者之限制，將已領中央機關一次性補助者納入此次職訓補貼對象。觀光處表示，本次課程自即日起早上9點開始報名，這次課程主題為《數位金視野》，特別邀請前觀光局劉喜臨副局長、KKDAY行銷團隊、呂儼展總經理、好客民宿協會朱家瑩秘書長等大咖級講師，內容十分精采而且是免費參加，報名方式及課程詳情可至活動報名系統暸解https://www.kingspread.com.tw/kinmenplan）或電洽活動小組電話：02-23928599分機21、23。