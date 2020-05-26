全國地方政府勞動業務考核　金門獲得第三組第一名佳績

金門縣政府參與「地方政府勞動行政業務考核」表現搶眼，經勞重部嚴格複審後，最終獲得第三組第一名之佳績，勞動部並將於「全國勞動行政首長聯繫會報」中，特別頒獎表揚以茲慶賀。社會處處長董燊指出，本次考核係針對108年度「推動勞資關係促進及勞資關係處理業務」、「查核轄區事業單位依法提撥勞工退休準備金情形」、「依勞動基準法第80條之1規定辦理公布違法事業單位處分情形」、「各地方勞工行政主管機關推動就業平等業務情形」、「勞動條件檢查及處分情形」、「推動辦理職業安全衛生業務情形」及「辦理促進國民就業及外籍勞工管理計畫績效」等7項考核項目進行評定。董燊表示，參與第三組考核之縣市計有基隆市、嘉義市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等七縣市，而金門地處外島能脫穎而出、獲此殊榮實屬不易，當中負責執行的工作小組社會處勞工科全體人員更是功不可沒。楊鎮浯縣長指出，任何政策推動與落實，都需中央與地方的密切配合與合作，中央更需要各地方勞動行政機關的支持，配合勞動部政策推行相關工作。尤其在日益複雜的勞動行政工作中，勞動部除加強部會間，及地方政府之溝通、協調與合作外，並肩負暢通各種溝通管道之責，期使各項政策或方案，皆能順利落實推動與執行。