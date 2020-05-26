高市砸5千萬辦振興嘉年華　議員質疑「罷韓前大撒幣」

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▲高雄市長韓國瑜今(26)日宣布，為振興經濟將砸5000萬舉辦「高雄振興購物嘉年華」。(圖/ 高市府提供）

▲為避免爭議康裕成與簡煥宗呼籲市府將「等標期」延為18天，等到6月8日決標（圖／記者郭凱杰翻攝，2020.05.26）

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高雄市長韓國瑜今(26)日宣布，為振興經濟將砸5000萬舉辦「高雄振興購物嘉年華」，民進黨高市議員康裕成質疑罷韓前夕大撒幣，刻意違反採購法，要他踩煞車，不然就自己吐選舉結餘款來發對此，高雄市政府表示，感謝議員關心市府紓困振興計畫，但遺憾的是，議員們似乎又劃錯重點，只想反紓困、反振興。高雄市政府將於6月1日起至8月31日，發放50萬張面額50元抵用券，更祭出黃金、百萬名車、神祕大獎抽獎，預料創造33億元產值﹔對此，市議員康裕成及簡煥宗質疑，市府在閃避採購的規定，實際上故意用4900萬元上網公告，呼籲市府將「等標期」延為18天，等到6月8日決標，不然有種就不要用公帑救韓，「用你的選舉餘額來發啊」，強調不反對發紓困的各種抵用券，但是請合法。高雄市經發局規劃振興購物嘉年華活動總預算為5000萬元，其中100萬係屬先行建置活動網站及印製抵用券所需費用，另外4900萬則進行財務採購公告招標，其中包含2000萬元採購獎品、2500萬元抵用券，與400萬元人力執行與稅收。並無規避採購法問題若招標不如預期，經發局也已備妥備案、不排除以經發局人力直接執行。新聞局長鄭照新也在臉書回嗆綠營表示，市民因為疫情苦哈哈，引頸期盼紓困振興，但為了政治鬥爭，「第一次聽到有人專程開記者會批市府，不是嫌紓困振興措施太慢，是嫌太快的」，他直呼開了眼界，有的人讓市民苦也無所謂，差別在有沒有把高雄福祉至於政治利益之上，感謝認證市府紓困效率好。