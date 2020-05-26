新北強力稽查幼兒園車輛　侯友宜：三機制管理、違者重罰

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目前新北市公私立幼兒園核備在案的幼童專用車共計529輛，教育局依據幼兒教育及照顧法及相關法規建立「人員管控」、「車輛列管」、「強力稽查」三項管理機制，侯友宜市長在道安會議指示，請教育局依精進作為針對高風險園所強力稽查另與警察局合力落實未核備車輛稽查，並將多次重大違規者予以重罰。在「人員管控」部分，以審查人員任用資格、人員專業知能精進兩個方式進行各園幼童車司機管控，除確認駕駛資格外，另每年針對隨車人員及司機，強制參加安全教育研習；「車輛列管」部分，核備各園幼童專用車，並進行車齡管理，即將逾10年之車輛事先提醒幼兒園汰換，逾期者主動註銷牌照，並配合教育部計畫補助鼓勵幼兒園汰舊換新及購置合格車輛接送幼兒。針對幼童接送車輛安全督導機制，除聯合稽查小組每週安排3至4次動態稽查，開學初或學期末辦理擴大聯合稽查，並與警察局跨局合作，首創以科技掌握違規車輛行駛軌跡，分析違規熱點，結合強力稽查方案加強查緝。教育局每年亦透過基礎評鑑、不定期到園訪視或稽查，加強查核幼童專用車之消防安全設備及保養檢修紀錄等，以維護幼童乘車安全。教育局表示，自109年1月1日至109年4月30日止，共計稽查214次，其中查獲10輛違規，違規樣態為幼童車違規載送7歲以上學童及使用未經核備車輛為主，教育局皆依法裁罰，要求幼兒園限期改善，並擇期辦理複查，家長亦可從本市幼兒教育資源網查詢違規名單，檢視貴子弟所乘坐之車輛是否有違規情事，共同維護幼童乘車安全。