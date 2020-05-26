避免防疫苦悶沒歌唱　嘉義縣開錄網路歌唱教學影片

▲嘉義縣長青學苑因防疫停課，社會局掛心老勢大在家苦悶沒歌唱，邀請老師級陣容錄製歌唱教學影片將上網。（圖／記者任禮清攝2020.05.26）

▲嘉義縣網路版歌唱教學影片邀請講師評審，讓長輩在家也能輕輕鬆鬆學習唱歌技巧。（圖／記者任禮清攝2020.05.26）

嘉義縣長青學苑上半年因肺炎防疫停課，社會局掛心老勢大在家苦悶缺乏休閒娛樂，巧思錄製歌唱教學影片上網，預計6月10日前提供長輩在家也能輕輕鬆鬆學習唱歌，26日由縣長翁章梁獻唱「田庄兄哥」開錄，邀請平日協助長青歌唱的江枋稘、郭美玲、李詠義、呂明耀、洪維謙、黃星亮和蔡勝雄等7位老師，每人錄製30-60分鐘歌技教學影片。縣社會局表示縣內362個社區(357個村里)，65歲以上長輩有10萬人，去年長青學苑開班101班，歌唱班有30班3000多位學員，目前防疫期間學苑活動暫停，沒歌可以唱，為解決老勢大在家的苦悶，決定錄製長青學苑網路歌唱教學，預計有3000多位長輩受益，點閱率將可超過5000人次，以滿足歌唱班學員需求，還能讓更多對歌唱有興趣的長輩也能輕鬆在家學唱歌。翁章梁關心錄製歌唱教學影片上網的安排，26日由社會局長蕭英成陪同到人力發展所臨時搭建的攝影棚，在沒有完全開嗓的情形下，配合測試現場音響錄製效果，翁章梁安可演唱鄉土風格的「田庄兄哥」，表達對老勢大在家防疫情形休閒娛樂的關心。隨後也與江枋稘老師合唱男女對唱的「男人情．女人心」，獲得7位評審老師的雙手比讚。縣府表示歌唱教學影片預計6月上旬起上網，讓長輩在家練歌，強調重視老人的休閒活動，將由江枋稘、郭美玲、李詠義、呂明耀、洪維謙、黃星亮和蔡勝雄等7位各鄉鎮市老人會、老人福利協會和長青會的歌唱老師，每人將錄製30-60分鐘影片，上網於嘉義縣社會局youtube頻道，讓長輩在家也能輕輕鬆鬆學習唱歌技巧。