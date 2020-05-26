呼應防疫新生活！新北推68條「清、薄、短、小」旅遊路線

新北市呼應中央「防疫新生活運動」，觀光旅遊局推動「OK旅遊－新型態安全旅遊模式」，結合旅遊及旅宿業者推出第一波68條「清、薄、短、小」，即戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團實名制行程，也適合學校畢業旅行。為了創造觀光旅遊的「信心經濟」，市府和旅遊相關業者超前部署，只要落實自主防疫措施檢查，就可取得「新北OK旅遊標章」，目前已有超過133家旅館、旅遊業者加入，自律執行實名制、預約制、安心制、分流制等防疫措施。新北市府這次「我OK你FUN心」新北安心旅遊，特別推薦9成國人不知道、不曾到訪的9大新北市「秘境遊程」。「隱身山林」系列行程有泰平的虎豹潭古道、樓仔厝古道、坪溪古道，可以讓民眾遠離都市塵囂深入山林踏青；「舒心體驗」則有坪林老茶園的深度採茶與瑜珈結合，跳脫一成不變體驗遊程，或是進入烏來部落體驗群山環繞的山林文化點滴。除此之外，安心網站的「風土餐食」-貢寮雞母嶺，透過輕旅行與生活體驗提升地景感官生活美學；解探肥美九孔養殖秘笈同時大飽口福；壓軸還有金山香草園與雙溪柑腳驛站兩地的手作體驗導覽，讓大朋友小朋友一同共享天倫樂，除此之外，柑腳驛站還秘密加碼帶您探訪「不是嘉義中坑的中坑」泰發炭窯，無論是看山、望海還是手做體驗DIY，多樣化的特色遊程在平台上提供民眾出遊分流絕佳選擇，守護自己也保護他人。新北市長侯友宜表示，在防疫優先下，鼓勵各團體能夠以新北OK旅遊為首選，給大家安心出遊保證。並歡迎各縣市推出互惠互訪的旅遊合作方案，促進彼此之間的觀光消費發展，並配合交通部觀光局國旅補助，刺激國內旅行消費；最後等到國際疫情穩定，創造吸引外國人來台旅行的誘因，讓大家旅遊變得更安全、更舒適。