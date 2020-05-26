中國統戰深入學校　議員批教育局協助宣傳

﹔

﹔

日前台中市學校被爆出與「中國長江日報」共同舉辦楚才盃競賽活動，今(26)日台中市議會進行教育文化業務質詢，綠營議員們指出，中國透過各項競賽活動，邀請各級學生參加比賽，該活動背後宗旨與主辦單位，皆為中國官方機構，且提倡「兩岸一家親」或「奉行共產黨」等思想議員痛批，到底是交流還是統戰？市府教育局網站轉發活動，這樣的作為根本協助中國做統戰宣傳工作。議員江肇國指出，中國官方舉辦的兩岸各項競賽項目眾多，部分活動也都已經連辦多年，這些作文、書法比賽、影音製作、共同閱讀、國學等等的競賽，市府教育局連主辦單位、舉辦宗旨、競賽內容都沒有了解，甚至連部分以中國官方為主辦單位活動宗旨也直接強調「要落實共產黨的精神、實現中國夢」等，教育局也都沒有掌握，卻還幫忙轉發至各級學校請學校協助宣傳這些活動都以交流之名，卻行統戰之實，難道教育局身為教育主管機關，不必審慎面對這些競賽嗎？另外，江肇國也發現，深入觀察其主辦單位與其宗旨，可以發現皆為中國官方黨報、機構，並透過這些競賽活動，宣揚兩岸一家親，及共產黨的精神思想理念。甚至發現，這些競賽根本不在乎名額上限與作品內容，反而越多人參加獎項越多，根本可以算是人人有獎，這樣背後的目的就是希望促進更多台灣學生與中國方面交流。且這些活動每年也會與不同學校合作，透過不同學校的接觸面向進行拓展接觸。也會透過獎金或邀請受獎的方式，進一步對得獎學生以及家長進行資料的蒐集與掌握，這些都是利用各式各樣的競賽來包裝其背後統戰的政治目的。議員賴佳微指出，中國近年來加大統戰的力道，透過各種惠台措施，或是以各種比賽為名義的交流，實際上是要進行統戰活動，試圖去美化台灣下一代對中國的想像。另外，這些兩岸的競賽活動是否皆為學生升學的的加分機制？楚才盃被取消後，就有學生反映擔心自己的權益受損。教育局身為教育主管機構，應該告訴學生交流跟統戰的差異，而不是讓學生誤解自己是政治立場不同的犧牲品。議員周永鴻表示，中國的統戰是無時無刻在侵略台灣，台中市的教育局沒有警覺，還協助幫忙中國宣傳。要求教育局要立刻展開調查，並統計台中市教育局有多少活動舉辦、合辦是跟中國大陸相關，並要在總質詢前提出相關報告送到議會，也要求教育局應即刻盤查各項學校的活動，若有相關疑慮的問題，可以提請教育部或陸委員詢問，不要再處於狀況外，間接成為中國文化統戰的破口。副市長令狐榮達表示，有關兩岸交流活動、內涵、涉及單位和交流目的，政府的確都需要了解清楚，教育局並應擔起責任和學校溝通清楚，進行輔導辦理，如同蔡英文總統所說，在和平、對等、民主的前提下，兩岸重啟對話，教育交流互動也應在此準則下實質推動。教育局也說明，針對民間兩岸藝文交流活動，市府基於促進學生學習、文化交流的前提下協助公告，日後若疑有違反兩岸條例相關活動，將請主辦單位報教育部申請活動許可後才協助公告。