浪漫黃金雨　阿勃勒花季本週六虎頭埤登場

▲台南市長黃偉哲展示完成後的粉彩畫，歡迎民眾參加阿勃勒花節時親自體驗。（圖／記者林怡孜攝，2020,05,26）

每年夏季阿勃勒黃澄澄的花開遍台南市區，美不勝收，趁疫情稍緩，今年虎頭埤阿勃勒花季繽紛開展，台南市長黃偉哲今(26)日出席「虎頭埤阿勃勒花季—-安心防疫遊湖賞花生態遊」記者會，歡迎民眾來台南玩賞美麗的阿勃勒花景與體驗消暑的水域遊憩活動，飽覽山光水色之餘，也將當地豐富的特產帶回家。黃偉哲表示，阿勃勒節的舉辦已逾十年，今年特別增加水域遊憩活動，趁著日前雨勢帶來的豐沛水量，一定能讓到此遊賞的遊客有很棒的體驗。虎頭埤過往有南瀛八景之一的美譽，在玩賞走逛，親近大自然之餘，逛逛小農市集，採買富有當地特色的產品也是不錯的選擇，拚觀光也可振興在地經濟。虎頭埤風景區有著「台灣第一水庫」美稱，40年前即環湖遍植印度原生種的阿勃勒樹，時近六月「黃金雨」阿勃勒即將盛開，因應花季，園區更推出森林療癒生態遊活動，敦請園藝治療師鄒佳芳老師帶領遊客深度感受自然與虎頭埤的美，一同坐在搖曳的阿勃勒花葉下，放鬆心情繪製一幅「浪漫黃金雨」，感受粉彩的魅力，將虎頭埤飄揚的阿勃勒美景留在畫紙帶回家。虎頭埤風景區將於5月30日至6月7日的週六、日推出乘船遊湖賞花、森林療癒生態遊、水域活動體驗、街頭藝人音樂演出與當地的小農湖畔市集等一系列活動與優惠，期間前150名購買全票入園賞花加贈限量的台南文創商品外，並於5月31日、6月6日及6月7日推出「太陽能船遊湖賞花 兩人同行一人免費」的優惠。因應夏季到來，也於6月6日至6月14日的六、日規劃獨木舟與立式划槳等水域遊憩體驗，歡迎市民朋友一起來虎頭埤環湖健行、騎單車、踩腳踏船或搭乘太陽能船遊湖，欣賞湖畔旁綴連成串的花景，感受粉彩的魅力。