因應防疫需求　中鋼首創股東會紀念品到7-11領取

▲中鋼因應防疫需求，首創股東會紀念品到7-11統一超商領取。(圖／記者黃守作攝，2020.05.26)

中鋼公司109年股東會紀念品鯨彩都繪抗菌鋼杯，預定自5月27日開始，到7-11統一超商領取，為股東會紀念品首創到超商領取。中鋼公司財務副總經理楊岳崑表示，中鋼為因應防疫需求，首創股東會紀念品到7-11統一超商領取，他說，7-11統一超商全台各地有5千7百家據點，而中鋼是全國股東人數最多的上市公司，今年為防疫需求，乃決定將股東會紀念品改由超商取貨，以避免股東排隊群聚，正符合疫情之要求。楊岳崑指出，該公司今年股東會紀念品為鯨彩都繪抗菌鋼杯，杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，通過日本JIS Z2801規範之抗菌檢測標準，經檢測多種常見病菌(如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等)，其抗菌率可達99%以上，符合乾淨、衛生及健康的訴求，由於重量輕巧，便於隨身攜帶盛裝飲品飲用。楊岳崑也說，該杯套的材質，為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，此外，鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態有很大貢獻，此次紀念品中採用鯨魚圖案，亦表達中鋼對於節能減碳及環境保護的重視。楊岳崑進一步指出，股東會紀念品外包裝紙盒拆開後沿虛線剪下，可做為筆筒或辦公用品收納盒再利用，響應「回收再利用，環保愛地球」之概念。