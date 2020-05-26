機車匪專挑婦孺　西螺警4小時內緝捕到案

▲警方在4小時內立即查緝到曾嫌，並在機車箱內取出作案穿著黑色外套。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.26）

▲查扣作案用機車、安全帽、黑色外套、鉗子、連號贓款等。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.26）

雲林縣西螺鎮市區出現騎機車行竊男子，在街道上竊取2位婦人錢包，其中一位被竊婦人向警方表示，被歹徒所取走之現鈔均為新鈔且都是連號，西螺警察分局獲報後立即組成專案小組進行查緝，迅速鎖定犯嫌身分，並於4小時內循線將該名男子查緝到案，並查扣作案用機車、安全帽、黑色外套、鉗子等，並起出連號贓款交還被害婦人。雲林縣西螺鎮市區於本月24日上午8時許有一名騎機車之曾姓男子乘民眾不備，在街道上竊取購物老婦人放於機車菜籃內之皮包，隨後又遇另一名婦人走在路上，趁婦人疏於注意之際，取走婦人拎在手上的皮夾後揚長而去；被害婦人向警方表示，被歹徒所取走之現鈔均為新鈔且都是連號。警方將曾嫌查緝到案時，曾嫌起初堅不吐實，但從曾嫌身上起出的疑似贓款中即有被害婦人所稱之連號新鈔，令曾嫌百口莫辯，警方遂依法將曾嫌送辦。被害婦人在接獲警方通知到派出所指認犯嫌相關證物時表示，警方能在4小時內立即破案並查緝到犯嫌，充分顯示警方辦案能力，並相當肯定警方辛勞，使其財物失而復得。西螺警分局長徐俊生呼籲民眾，外出時要特別留意財物安全，應靠路邊行走，並將手提包或側背包以提、背於馬路外側或斜背，尤其應避免在機車及腳踏車菜籃內放置包包，以降低損失風險。