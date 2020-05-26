金門縣政府赴台旅遊推介　攜手旅行業者推出新遊程

▲金門縣政府赴台旅遊推介，嘉義首場參與業者爆棚。(圖/金門縣觀光處提供)

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爭取台灣旅行業者將金門做為推動國旅之重點遊程，金門縣政府觀光處自5月26起由許績鑫副處長率隊赴台辦理4場旅行社推介會，首場在嘉義大爆滿，獲得各縣市政府相關單位及旅遊業者好評。觀光處副處長許績鑫指出，新冠疫情緩解，為加速金門地區旅遊市場復甦，縣府特於5月26、27、28、29赴台舉行推介會，場次依序為嘉義場、台中場、新竹場、及台北場。此行主要針對親子樂遊、工商團體、獎勵旅遊等目標客群介紹觀光資源，也預告今年下半年觀光活動，期盼在疫情逐漸紓緩之際，讓業者能提早因應並納入遊程包裝。許績鑫表示，或許是怕民眾待在家裡太久被悶壞，各旅行業者也急著結政府的力量與資源推出新遊程，今天首場嘉義推介會就吸引南區各旅行商業同業公會，包括:嘉義市賴俊杰理事長、嘉義縣張景皓理事長、屏東楊聖民理事長、澎湖謝光富理事長等，吸引逾100人出席與會台灣業者紛紛表示，這次的推介會內容非常有吸引力，可以針對目標客群去包裝產品，會非常有市場性。此次赴台推介會，金門數家旅行業者也親自到場推廣自家遊程及各種優惠方案，獲得極大好評。未來也將持續加強推介，結合本縣業者赴台共同推廣金門觀光，向第一線的旅行業者直接宣傳行銷，拓展多元客源市場。