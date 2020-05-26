傳聞黑幫擾罷韓投票　陳家欽宣示平穩執法決心

▲民進黨高市議員黃文益日前接獲里長提供，1份疑似由國民黨高市黨部寄出的傳單，內容是呼應高雄市長韓國瑜，呼籲支持者6月6日別投票。(圖／市議員黃文益提供)

▲議員黃文益有里長接到1封來自國民黨高市第四區黨部委員會的傳單，傳單最後面則印有「全面監票、全面錄影」，特別是全面錄影這句，會讓人覺得疑慮。(圖／市議員黃文益提供)

民進黨高市議員黃文益日前接獲里長提供，1份疑似由國民黨高市黨部寄出的傳單，內容是呼應高雄市長韓國瑜，呼籲支持者6月6日別投票，黃文益今(26)日也特別強調注意到傳單最後一句話「全面錄影」！認為有恐嚇之嫌。警政署長陳家欽強調，只要有任何企圖干擾、破壞或影響投票結果的不法行為，包括賄選、暴力、操弄賭盤，一定要全力偵辦。無獨有偶，陳家欽今天下午召開高雄市長罷免案首次治安維護工作專案會議也表示，最近傳聞有黑道分子將在投、開票所「監票」，恐嚇人民，讓人民不敢去投票，要求高雄市警局立即將這項情資，報給高雄地檢署依法指揮偵辦。不過，高雄市警局表示，目前高雄市警局還未接到相關報案。黃文益指出，有里長接到1封來自國民黨高市第四區黨部委員會的傳單，內容大致是呼應韓國瑜要支持者不激化對立的、不出來投票的立場，傳單最後面則印有「全面監票、全面錄影」，特別是全面錄影這句，會讓人覺得疑慮。黃文益也認為，這封信除了寄給里長，也可能寄給其他支持者，很可能鼓勵大家去錄影？如果這樣做，就有違法嫌疑。陳家欽在開會時首先提出「黑道監票」的情資，強調絕對不容許有黑道監票和恐嚇的行為，要求高雄市警局，要加派警力維護投票活動期間相關人、物、處所的安全。警方務必秉持「投票前平安、投票日平順、投票後平穩」的原則，只要有任何企圖干擾、破壞或影響投票結果的不法行為，包括賄選、暴力、操弄賭盤，一定要全力偵辦。不過，高雄市警局副局長王欽源表示，高雄市警局已規畫向警政署申請保安支援警力，維護6月6日投票日安全，但對於「黑道監票」的情資，還未曾接獲過報案。