大成美容科畢業成果展　創意巧思亮麗上場

▲大成美容科擁有專業級的伸展舞台。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.26）

▲「現代名媛」臉部的彩妝用亮片點綴成現閃爍效果。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.05.26）

大成商工於26日舉辦美容科三年級畢業成果展，大成美容科擁有專業級的伸展舞台、美姿美儀專業教室，搭配燈光音響，學生將三年所學結合各組別創意巧思亮麗上場，藉以呈現學生在校學習成果。大成商工校長鄒紹騰表示，學校也藉由成果展，啟發創造思考、經驗學習與情感陶冶，讓每一位學生均能獲得最大學習機會，開發潛能促其自我實現。今年成果展主題為「世紀」，演出組別共有三組，學生以不同的媒材元素創意呈現，其中主題一「時空隧道」造型，用複刻時代的造型為設計元素，樸實中帶有可愛又帥氣的造型服裝，呈現簡單又有女人味的美感。主題二「現代名媛」臉部的彩妝用亮片點綴成現閃爍效果，利用強烈的對比黑與白的服裝呈現衝突感，黑色表達出冷豔的風格，白色呈現純潔又甜美的現代造型，這樣的衝突組合更具特色。主題三「Color Jouker」臉部的彩妝利用彩繪的技巧，呈現另類前衛的視覺，服裝更是最具個人風格，利用豐富的色彩來傳達，設計出各種不同風貌的小丑角色，頗具大膽前衛。美容科科主任蔡懿雯指出，大成美容科課程著重於實務技能操作及臨場經驗，配合技職院校管道升學就業產學合作。學生在校期間一年級能考取女子美髮丙級証照，二年級考取美容丙級，三年級取得乙級美容、乙級美髮証照。學術科並重相輔相成，有利畢業後多元選擇。校長鄒紹騰表示，大成商工美容科擁有美容美髮乙、丙級技術士檢定考場，學生畢業前可取得雙證照，科內用有全新沙龍專業教室及一流師資，學生畢業前藉著成果展展現學習成果，畢業後也能投入美甲、美睫、美體沙龍、美髮造型、婚紗禮服、新娘秘書、整體造型店和百貨專櫃等專業工作。鄒紹騰說，學校在技術教育課程中，依每位學生資質優劣不一或因優勢智慧不同而施以不同的學習方式，因材施教、適性學習，提供多元彈性的教材教法與評量方式，開發學生多元智慧。