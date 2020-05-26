影／僅三秒之差　車陷平交道、警救脫虎口

還好有您！彰化縣田尾鄉洪姓民眾日前駕駛自小客車，從社頭鄉欲返回田尾住家，分行經社頭鄉社斗路鐵路平交道，車子突然熄火，整輛車停在平交道上，在田中警分局社頭分駐所員警的協助下，員警協助將號誌桿抬起並將人車帶離鐵道內，僅三秒之差，列車疾駛而過，眾人皆捏把冷汗。

▲洪姓民眾駕駛自小客車，從社頭鄉欲返回田尾住家，分行經社頭鄉社斗路鐵路平交道，車子突然熄火，整輛車停在平交道上。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.26）

社頭分駐所警員李文裕、王士維於5月19日執行巡邏勤務於17時28分行經社頭鄉社斗路鐵路平交道前，發現火車即將經過該平交道，卻有一部車輛被垂放下來的防護橫桿卡住，困在鐵路平交道內無法移動，員警見情況危急，立即下車衝過去救援。

警員李文裕發現車上駕駛已經嚇得驚慌失措、六神無主，除立即先按下鐵道緊急按鈕示警，接著協力抬起防護橫桿，再大聲對駕駛喊叫「倒車！倒車！」，警員王士維幫忙駕駛再發動引擎，洪姓民眾趕緊駕車倒退離開平交道，遠離危險，民眾安全逃過一劫，避免了一場悲劇發生。

▲目睹這一幕的在場民眾也紛紛表示：「還好警察及時趕到，不然後果不堪設想。」

田中警分局社頭所長林俊銘表示，洪姓民眾駕駛自小客車載著老婆到社頭鄉購物，正要穿越鐵路平交道時，突然聽到平交道警鈴響起，受到驚嚇，緊急煞車，卻恰巧停在平交道防護橫桿下方處，被放下的防護橫桿卡住，一時進退不得，而停留在平交道內不知如何離開。

剛好社頭分駐所巡邏員警經過，主動前來救援，洪男見2名員警奮力扛起橫桿，並引導他順利駛離鐵道，不久後，火車就通過該平交道，相當感謝警方救命之恩，目睹這一幕的在場民眾也紛紛表示：「還好警察及時趕到，不然後果不堪設想。」

田中警分局長鄭穎聰在此呼籲，行經平交道時，若鐵路平交道警鈴已響，閃光標誌已顯示，用路人應即暫停俟火車通過後，停、看、聽鐵路兩方確無火車駛來，始得通過，萬一車輛在平交道上拋錨、因塞車無法動彈時，或發現有其他障礙物時，請儘速按下平交道旁紅色的「緊急按鈕」，以避免發生重大傷害事故。