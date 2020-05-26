影／王惠美視察彰南國民運動中心新建工程

▲彰南國民運動中心新建工程完工在即，彰化縣長王惠美前往視察，最大特色在於結合戶外公園意象，打造全齡化且多功能的運動休閒空間。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

彰化鄉親期待很久的彰南國民運動中心，預計6月可完工，彰化縣長王惠美今(26)日上午前往視察時說，預計年底前可以啟用，將提供南彰化鄉親一個優良舒適的運動休閒環境，王惠美說，希望能成為民眾健身紓壓的所在。

▲彰化縣長王惠美視察彰南國民運動中心，聽取建築師工程簡報。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

工務處長林漢斌指出，彰南國民運動中心最大特色是與戶外公園意象融合，打造全齡化且多功能的運動休閒空間，內部規劃16乘25公尺溫水游泳池（含SPA區）、體適能中心、綜合球場、羽球場、桌球場、韻律教室，此外鋪設穿越運動中心的跑道，設計起伏地形，提供跑者不同慢跑路徑。

王惠美表示，彰南運動中心投入總經費達4億7千萬元，縣府自籌2億7千萬，算是相當大的建設，未來提供游泳池、體適能中心、韻律教室、羽球場、綜合球場等六大核心設施，還有全國首創穿越整座運動中心的景觀跑道，讓民眾體驗全新的運動休閒樂趣

▲彰南運動中心投入總經費達4億7千萬元，縣府自籌2億7千萬，算是相當大的建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.05.26）

王惠美說，希望廠商能如期如質的完工，鄉親已經期待很久了，後續相關的使用執照申請、無障設施勘檢等程序，最快年底前就能啟用，正式營運後會提供公益時段，讓縣內高齡者與學生當游泳教學場所，作為相關運動及訓練場所。

林漢斌表示，彰南國民運動中心在107年1月動工，承攬營運廠商凱格大巨蛋運動股份有限公司將投注2940萬元打造五星級室內運動場館，正式營運後，提供彰化縣高齡者及南彰化學生公益時段學習游泳，滿足民眾和學生對室內多元運動類別的選擇與需求。

教育處長陳逸玲表示，未來委外營運廠商-凱格大巨蛋運動公司，將投注2,940萬元打造五星級室內運動場館，正式營運後並將提供公益時段予彰化縣高齡者及南彰化學生游泳教學場所，滿足民眾及學生室內多元運動類別選擇之需求。