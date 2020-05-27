影／從最熟悉地方出發　科大生「庒頭戲院」充滿想像力

▲「綠菓生機-智能果菜市場」改造溪湖果菜市場，將老舊傳統市場帶向未來循環經濟化。（圖／記者葉靜美攝）

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建國科技大學空間設計系畢業班學生今年的畢業專題「庒頭戲院」，12組作品都以自己最熟悉的地方為發想，思考如何讓環境空間變得宜居，每件作品都充滿鄉情，有老建築新生，有未來建築外觀設計，這些創造未來生活藝術的青年學子，不但充滿想像力，對如何生活得更舒適有更深度的想像，即日起在設計學院一樓展出。畢業班學生陳泓碩、陳柏霖、黃于千以彰化火車站「台鐵宿舍青創改造計畫」為畢業設計主題「砌洽砌洽」，利用虛擬實境方式，讓大家更清楚經過改造後的臺鐵宿舍如何搖身一變成為青創的基地對溪湖果菜市場特別有感情的楊正雄，與同學李蕙欣、謝昀晅等人，改造溪湖果菜市場為現代化的「綠菓生機-智能果菜市場」，將老舊傳統市場帶向未來循環經濟化，並思考人類與地球自然之間共同生存的平衡性。潘冠廷、劉倪均、許閔宣、蔡怡萱等人提出「時光鹿港」老街改造計畫，以「昔日鹿港千帆，今朝為引領旅人穿越歷史渡船寓意」，重新檢視鹿港老街因為時代變遷，造成空屋現象，並由老屋扮演觸媒角色，帶動街區群聚效應，形成「老街永續經營鏈」。來自馬來西亞的張凱婷發現這裡的民眾出門無論是遇到熟生人或陌生人總喜歡問「呷巴沒！」，她覺得這句話有著深層關心人的意義，讓人聽了感覺很溫暖，因此和同學陳泓樺、蔡明權等3人，以三代宅概念創作「呷吧沒！」，要讓年輕人與阿公阿媽共居，互相關懷照顧，分享生活經驗。同樣來自馬來西亞的鄧雯憶則對於臺灣的廟宇感觸特別深，她認為臺灣的廟宇文化很有特色，但是燒香、燒金紙造成空氣污染，如果能夠推廣廟宇綠建築，就可逐漸改善，因此和同學賴旻暄、蔡鴻彬等人設計「菩提樹下」，獲得極大共鳴。邱悅心、陳威廷、曹渝婷3人則以台中市最繁華的地區為空間規劃重點創作「伴華水柳-中區舊城再造」；台中高鐵特區已形成中區的國際會展重地，楊濬陞、阮毓惠3位同學的作品就以「展星芝幕-台中國際展覽館」為主題；張又升、楊雅婷、蔡宜妙則以返璞歸真，有齡有角為題改造霧峰「四德多功能活動中心」老建築。陳泉泰、陳明忠、江旻諺等3人則要返璞歸庒，創作了「犁頭店歸庒傳情」，以台中南區犁頭店生活館為出發點，從事老街新生規劃。彭丞翰、呂哲誠、張宜庭、李泑蓁等四位同學設計出「未來．共森－高級住宅大樓」很有感覺的未來綠建築。