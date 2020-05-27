桃市將發500元電子旅遊券　市民上網登錄抽萬名幸運兒

新冠肺炎疫情趨緩，行政院擬推振興券促進經濟消費，許多縣市都喊出加碼，桃園市政府也推出「電子旅遊券」﹔桃園市觀旅局長楊勝評表示，自6月22日起，凡桃園市民上網登錄個人資料，就有機會抽中「限量1萬組、每組500元」的消費券，7月1日起就可以在合作的桃園市各大商圈、旅宿業(含餐飲)、觀光工廠及觀光遊樂業使用。
楊勝評表示，為振興桃園相關產業，市府提出視同現金券的電子旅遊券，自6月22日起，桃園市民可憑市民卡至指定網站登錄市民卡卡號、身份證字號、手機號碼，即獲抽獎資格，6月30日辦理抽獎，中獎名單會即時公布於活動網站上，並發送電子簡訊至登錄手機號碼，7月1日起憑手機上所獲得的QR code，就可以至指定商家使用消費。
楊勝評說明，為了讓大家方便使用，市府送出的500元的旅遊券將分成5個100元面額的QR code，共計500元，店家掃描後，使用過的QR code就會自動失效，雖然無法找零，但拆成百元面額，就是希望能讓民眾更方便使用。
楊勝評說，目前約有120萬人持有桃園市民卡，市府推出電子旅遊券振興在地消費，還沒申請市民卡的民眾可盡快辦法，只要憑市民卡號登記，就有機會抽中500元電子旅遊券，名額只有1萬個，想搶好康的民眾可千萬別錯過。
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