竹市半個月3起疑似虐貓致死案　愛貓人士盼緝兇

▲新竹市議會議長許修睿收養的浪犬"寶弟"(前右)，獲得悉心照顧，可愛討喜，他呼籲新竹市動保所對於虐貓事件應有積極作為、主動介入調查。（圖/記者金祐妤攝,109.5.27）

新竹市愛貓人士在華江街發現有浪貓屍體，死狀淒慘、臉部表情驚恐，懷疑生前遭到虐刑致死，由於同一個地點半個月來已發生第三起浪貓疑似被虐致死案，令愛貓人士相當心痛，盼早日抓到兇手。一向關心流浪貓狗的浪愛傳遞協會（TNVR）23日接獲通報，前一天還活蹦亂跳相當活潑的賓士貓，再發現時已頭破血流躺在廢棄花園，臉和耳朵沾滿血跡，看似死亡多時，臉部表情驚恐，令愛貓人士不可置信。協會理事長邵柏虎案發後會同員警前往訪查，有人表示，聽到疑似敲打聲、虐貓行為，浪愛傳遞協會懷疑浪貓生前遭人惡意攻擊致死，目前貓咪遺體暫時冰存等待送檢。協會人員也呼籲如有目擊民眾，請勇敢站出來，防止類似虐待動物事件發生。一向關心動物保護、也收養浪犬的的新竹市議會議長許修睿獲悉後，呼籲新竹市動保所應有積極作為、主動介入調查，早日釐清浪貓的死因，並且提醒民眾保持理性，以節育替代不當的虐殺動物行為。新竹市動保所長楊家民27日受訪表示，這起疑似受虐致死浪貓的遺體，已由動保志工送至動保所冰存，目前持續蒐證調查中，也呼籲民眾提供相關事證給警方及動保所以利釐清案情。根據動物保護法第25條規定，「宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。」新竹市浪愛傳遞協會也呼籲民眾不要以身試法。