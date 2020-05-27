新北「役前職訓」6月起跑　60小時課程、役男也能當網紅

新北市「役前職訓」每年幫助7成受訓役男取得證照，今年將於6月1日起受理報名，提供12類證照輔導課程，除熱門的電腦軟硬體裝修班，今年更推出「電子商務應用」專班，提供60小時社群創意行銷、影音平台及網頁設計等課程，讓役男輕鬆學會當網紅。民政局長柯慶忠表示，今年受新冠肺炎疫情影響，部隊上半年已減半收訓，又值畢業旺季待役人數大增，預估今年學子畢業至入伍，平均待役時間需6個月以上；為避免耗時空等，民政局結合勞工局針對就業市場趨勢，提供電腦軟硬體裝修、網路架設及設計、電腦繪圖、3D動畫教學、中餐烹調、麵包烘焙等12個證照技術職業訓練班，提升未來就業能力。柯慶忠說，開辦3年來已提供逾千受訓名額，役男受訓後考取執照率超過7成，顯見役前職訓對役男幫助極大，今年將再釋出360個受訓機會；課程內容更依據2,660份問卷調查滾動式調整，增設役男感興趣的電子商務應用訓練班，且全程無需學費，設籍新北且符合資格的待役役男自6月起即可向轄區公所報名。特別的是，民政局今年邀請目前正服替代役有「最美蘭陵王」之稱的陳奕拍攝役前職訓宣導影片，以「役前焦慮，不藥而癒」為主軸，劇中以無盡夢魘生動描述出役男當兵前的焦慮不安，最後在各項專業職能教育洗禮後，重塑出對未來的目標與信心，短短90秒影片精準刻劃待役心情，相當深入人心。