中市外籍英文教師僧多粥少　議員：六都倒數第二

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台中市議會今(27)日質詢，市議員何敏誠質詢指出，台中市的外籍英文教師一直處於僧多粥少的情形，109學年教育局只聘任35位外師並預計服務70所以上學校，去年台中市108學年外師數量六都倒數第二，這樣的數量足以撐起台中英文教育嗎？何敏誠提到，英文教育的公平性非常重要，目前教育局正在推動「公立學校雙聯學制」，台中市三所高中跟國外高中合作，可同時取得兩校的畢業文憑，海外就讀學費則是由學生自費，校內有意願學生，均可向學校提出報名這項政策讓學生可以實際去國外體驗生活並增強英文應用，立意良好，但因為海外就讀的學費所費不貲，一般都是家境較好的學生才能負擔，是否會讓英文教育淪為「菁英教育」，何敏誠並當場爭取教育局應該用公費，補助有能力但經濟弱勢學生。何敏誠表示，市府兩位副市長都是外交官出身，都屬於菁英階級，英文都比台語好，但不免讓人認為，市府是否只重視菁英，而忽視有能力但經濟弱勢的一群，市府必須重視教育的公平性，才能避免台中的英文全民教育成為「菁英教育」。教育局指出，為推動雙語教學，今年度將預聘35位外師，較去年增聘10位，將持續爭取中央經費增加外師人數，同時推動進階訓練研習班，強化台灣本土教師英語教學師資，市府也陸續與瑞士、美國學校簽訂合作事項，補助國際交流、學校新增教師鐘點等經費，台中女中、新社高中及文華高中與台中市轄內大學外師合作，預計109學年度一起入班授課。此外，為鼓勵學生申請公費留學，台中二中、台中女中已與美國的費爾蒙特中學和桑頓高中簽訂雙聯學制計畫，惠文高中也與加拿大UMC高中及紅鹿天主教地區學校簽定雙聯學制計畫，共三所高中與國外學校合作，目前總計34位學生可藉公費到國外學習，減少學費負擔，擴展國際視野。