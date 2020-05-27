中市外籍英文教師僧多粥少　議員：六都倒數第二

台中市議會今(27)日質詢，市議員何敏誠質詢指出，台中市的外籍英文教師一直處於僧多粥少的情形，109學年教育局只聘任35位外師並預計服務70所以上學校，去年台中市108學年外師數量六都倒數第二，這樣的數量足以撐起台中英文教育嗎？
何敏誠提到，英文教育的公平性非常重要，目前教育局正在推動「公立學校雙聯學制」，台中市三所高中跟國外高中合作，可同時取得兩校的畢業文憑，海外就讀學費則是由學生自費，校內有意願學生，均可向學校提出報名﹔這項政策讓學生可以實際去國外體驗生活並增強英文應用，立意良好，但因為海外就讀的學費所費不貲，一般都是家境較好的學生才能負擔，是否會讓英文教育淪為「菁英教育」，何敏誠並當場爭取教育局應該用公費，補助有能力但經濟弱勢學生。
何敏誠表示，市府兩位副市長都是外交官出身，都屬於菁英階級，英文都比台語好，但不免讓人認為，市府是否只重視菁英，而忽視有能力但經濟弱勢的一群，市府必須重視教育的公平性，才能避免台中的英文全民教育成為「菁英教育」。
教育局指出，為推動雙語教學，今年度將預聘35位外師，較去年增聘10位，將持續爭取中央經費增加外師人數，同時推動進階訓練研習班，強化台灣本土教師英語教學師資，市府也陸續與瑞士、美國學校簽訂合作事項，補助國際交流、學校新增教師鐘點等經費，台中女中、新社高中及文華高中與台中市轄內大學外師合作，預計109學年度一起入班授課。
此外，為鼓勵學生申請公費留學，台中二中、台中女中已與美國的費爾蒙特中學和桑頓高中簽訂雙聯學制計畫，惠文高中也與加拿大UMC高中及紅鹿天主教地區學校簽定雙聯學制計畫，共三所高中與國外學校合作，目前總計34位學生可藉公費到國外學習，減少學費負擔，擴展國際視野。