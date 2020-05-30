美食巷仔內／銷魂！竹崎牛肉麵早午餐　人潮絡繹不絶

▲二年前脚傷的老松（右）說，薄利多銷是經營的理念。（圖／記者陳惲朋攝）

▲平價到單碗最多100元，還有台灣的傳統麪食；早上7點始營業，下午一般都到4點，但經常賣完就提早打烊，所以結束時間没有標示，但每週三公休是確定的。(圖／記者陳惲朋攝）

2年前的脚傷，讓「老松」從北部返回嘉義縣竹崎鄉下，傷癒後，老松盤算未來，不知要做什麼才能營生的當下，幾經思量，決定開起牛肉麵店，於是，以牛肉麵為主的中式早午餐開張，萬萬没想到這一味讓麵店的人潮絡繹不絶，原來預計經營到下午4點的營業時間，經常可以提前打烊。老松跟早期南部鄉下孩子一樣，一離開學校就北上找機會。本來在北部做事，二年前脚受傷，所以回竹崎老家療傷。脚好了，老松雖有點年紀，但自認總要做點事，於是運用以前從事餐飲的經驗，在竹崎住家旁搭起通風的鐵皮屋，使用進口牛肉，早上7點開張，到下午4點收攤，賣起單碗最高價100元的各式平價牛肉麵，還有傳統的中式小菜。老松以薄利多銷、用料實在、湯頭道地，且能讓客人用最少的花費滿足挑剔的味蕾。老松牛肉麵店的質優牛肉、Q彈麵條、開胃酸菜，不論是原味、紅燒、烏龍及麻辣等口味都是叫好叫座；還有陽春、餛飩、麻醬等傳統麵食，與豆干、海帶、小黃瓜與滷豬耳朵、鴨頭等美味小菜，讓客人讚不絕口。麵店開設在浪漫台三線的嘉義縣竹崎鄉鹿滿麻箕埔段(51―15號)路旁，再往前走幾百公尺就是竹崎市區，從路邊就可以看到裡層的鐵皮屋，没有冷氣却有涼涼的自然風。

除了口碑相傳外，老松在網路上還創立一個FB專頁，許多饕客佇足嚐鮮後更在專頁上留言「真的是銷魂到靠北的牛肉麵」、「為了吃這間的牛肉麵，騎了好久~」、「不能錯過！酸菜與牛肉麵的巧妙結合」、「便宜又好吃、終於吃到了，很推薦的牛肉麵，大排長龍、才11點就客滿！」。



