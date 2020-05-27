中市教室何時全面裝冷氣　議員呼籲「媽媽市長」重視

天氣漸漸變熱，學校教室夏天溫度動輒35、36度，民進黨市議員何文海質詢指出，接獲家長反應，學生上課一手忙翻書，一手忙擦汗，熱到心浮氣躁，如何專心學習？何文海表示，前市長林佳龍任內允諾的4年讓全台中市的國中、小的學生都有冷氣吹，如今換盧市府後彷彿石沉大海。何文海說，前市長林佳龍任內允諾的4年內編列25億元預算，讓全國中、小的學生都有冷氣吹。市府今年總預算2266億，教育局去年及今年各編列5千萬教室裝冷氣，速度太慢要何年何月才能全數完成。何文海指出，近日聽聞台中市府向各宮廟募款國中小裝設冷氣經費，如能募到經費順利改善學生學習環境也是美事一件，但募款進度卻遙遙無期，何年何月才能完成目標？各公務機關都有冷氣，但在那麼炎熱的天氣下，活動量最大的國中小學生，卻大多在悶熱、沒有加裝冷氣的教室裡上課和午睡，學習效率大打折扣，更遑論皮膚敏感的孩子根本無法忍受。希望「媽媽市長」能重視未來的主人翁，加快速度在校園全面安裝冷氣，好好善待學童，讓孩子有更好的受教品質。教育局長楊振昇表示，市府全力協助位於頂樓、東西曬或悶熱的學校教室裝設冷氣及改善電力設備，相較於過去未編列相關預算，市府主動面對問題並加以解決，107年編列經費5,000萬元，108年提高經費，編列1億元預算，加速補助計畫。