影／「罩」顧彰化、「郵」您真好！在地企業感恩綠衣天使

▲慈濟基金會及彰化在地多家企業舉辦感恩綠衣天使活動，感恩綠衣天使肩負起口罩與酒精的配送工作，每天奔波讓全民可以買到口罩平安度過疫情。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.27）

▲綠衣天使們在列隊掌聲中帥氣登場，與會人員以熱烈掌聲，感謝他們的辛勤付出。（圖／記者葉靜美攝，2020.05.27）

由慈濟基金會發起、結合彰化在地多家企業，今（27）日在彰化郵局進行「罩」顧彰化、「郵」您真好！感恩綠衣天使活動，感恩在新冠病毒疫情爆發以來100多天的日子裡，綠衣天使肩負起口罩與酒精的配送工作，每天奔波讓全民可以買到口罩平安度過疫情。綠衣天使們在列隊掌聲中帥氣登場，並代表接受與會人員致贈祝福感恩禮，感謝他們的辛勤付出，彰化縣衛生局長葉彥伯說，原本擔心產量增加近10倍的口罩如何配送，還好有郵務士人員配合中央政策，讓口罩能順利到達民眾手中；慈濟基金會則期盼藉此活動，喚起大眾共同關心幕後郵務士人員。彰化郵局副局長陳樂明表示，彰化郵局負責彰化縣內8家生產口罩工廠收貨載運，每日上收量約4萬盒（200萬片）口罩，除將剩餘部分協助載送至外縣市支援各地需求外，亦須將口罩配送至彰化縣356家健保特約藥局及27家衛生所，配送前同仁利用午休期間義務協助整理、封發，每日動員人數約150名。陳樂明說，酒精配送至健保特約藥局310家，每家3箱、每箱24瓶，共配送10次，總計已配送9,300箱223,200瓶。每日增加的業務量靠著日以繼夜加班，經由處理單位分送到不同據點、中心，接著配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所，有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩，過程雖然辛苦，但同仁都義不容辭。