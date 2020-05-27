雲林推安心旅遊　「森呼吸微旅行」一日遊免費

▲推出｢雲林安心旅遊Let’s GO｣系列活動。（圖／記者洪佳伶攝,2020.05.27）

▲6月10日起開放網路線上報名。（圖／記者洪佳伶攝,2020.05.27）

國內新冠肺炎疫情趨緩，為鼓勵國民旅遊，雲林縣政府針對雲林縣民(身分證P開頭、設籍在雲林縣、目前在雲林縣工作或就讀雲林縣學校)規劃推出｢雲林安心旅遊Let’s GO｣系列活動，包括雲東經典步道「森呼吸」及雲西海陸深度「微旅行」等多樣遊程，6月10日起開放網路線上報名。雲林縣長張麗善今(27)日與雲林縣議會副議長蘇俊豪、副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君、城鄉處長林長造、古坑鄉長沈勝騰及參與活動規劃的各協會代表出活動，向大家推薦在地最具CP值深度遊程，讓民眾安心旅遊。縣長張麗善表示，雲林在安心旅遊超前部署，第一階段先針對縣民推出雲東經典步道「森呼吸遊程」及雲西海陸深度「微旅行」遊程；「雲東」、「雲西」這兩種體驗遊程一日遊是全程免費；二日遊每人只要500元就能享受超值優惠的套裝遊程。另外縣府貼心再加碼回饋，遊客可在雲林咖啡地圖的店家免費享受品咖啡活動。張麗善說，根據交通部觀光局統計資料，去年雲林縣觀光人次增加兩百五十萬人次，｢雲林安心旅遊Let’s GO｣系列活動，邀請縣民參與遊程，實地走訪在地，山區的鄉親可以到海區親身參與各種農漁體驗，海區的鄉親可以到山區品嘗華山咖啡芳香、漫步草嶺、石壁等經典步道，沉浸在負離子、芬多精中，讓身心舒暢，更透過口耳相傳，將雲林的好介紹給大家;防疫即將於六月大解封，縣府也將以最完善的觀光布局、提供最優質遊程、景點，在把持防疫基本守則下，整備迎接外縣市民眾遊雲林，促進產業發展。文化觀光處陳璧君處長指出，雲東經典步道「森呼吸遊程」由雲東20條優質步道中精選出11條適合全家大小休憩享受森林浴的一日遊(12梯次)及二日遊(8梯次)套裝行程，帶領遊客走入華山地區的情人橋、小天梯並連結古坑華山體驗喝咖啡賞夜景，也帶遊客到草嶺石壁觀賞天然地質景觀，享受高單位的負離子及芬多精，走遍雲嶺之丘、峭壁雄風、連心池、石壁仙谷、萬年峽谷、五元兩角步道、孟宗竹林等，透過山區休閒步道的連結豐富心靈，並讓民眾徜徉森林，體驗森林及大自然的感動，且感受森林的活力，達到恢復身心健康的狀態。往年甫推出即秒殺的社區深度文化之旅，這次配合後疫情安心旅遊，共推出4條二日遊（7梯次）及4條一日遊（4梯次），共8條量身訂作的「海陸深度」特色路線，串接雲林山、海、平原共13個鄉鎮市、將近20個在地特色店家，帶您親身參與各種農漁體驗如拔芋頭、摘玉米和現烤烏魚子、自製水果冰，大啖手路菜饗宴包括海鮮大餐、庄園的五行料理、老街巷弄辦桌宴及地方特色美食，被雲林咖啡地圖的氤氳香氣環繞。陳璧君也提到，為鼓勵國民旅遊，促進觀光產業發展，吸引全國民眾來雲林旅遊住宿，提升旅宿住房率，縣府今年將延續去年秋冬遊專案豐碩成果辦理「2020住雲林抽汽車」活動，屆時再邀請全國民眾來雲林慢遊。雲東經典步道「森呼吸遊程」及雲西海陸深度「微旅行」兩種體驗遊程活動，每人各限報一梯次，採線上網路或電話報名，雲林縣民可前往雲林縣政府文化觀處、雲林文化旅遊網官網及文化觀光處粉絲頁、慢遊雲林粉絲頁等連結報名網址或查詢。